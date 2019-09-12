金錢遊戲崩盤涉款千萬 男子被50下線追款

（甲洞12日訊）從事網絡市場的31歲青年，受到朋友邀請在2年前出席一間聲稱是投資公司，在北馬舉行的招商大會，他相信可以賺取3至4倍的誘人回酬，而掏出1萬美金作為投資，可是2年後卻發現墜入金錢游戲的陷阱。公司宣布崩盤，不僅拿不回投資本金，還被超過50名下線追款，要求他退回本金，讓他飽受精神壓力的困擾，苦不堪言。

這個已宣佈崩盤的金錢游戲，估計涉及的投資額至少有1000萬令吉。

誤信可賺取4倍回酬

這名捲入金錢游戲投資的青年高琪晾申訴，他是在2017年初開始投資這家公司，當時並不曉得是金錢游戲，直到他拿不到回酬時，才恍然大悟。

他今日在甲洞行動黨直轄區公共服務及投訴局主任游佳豪的安排下，召開記者會喊冤自己也是受害者，希望下線“高抬貴手”，不要再向他追款。

高琪晾聲稱，他是在2017年初認識一家以電子股拆分模式的投資公司，經由其上線介紹認識了該公司的2位老板。

拿不到回酬才恍然大悟

他說，經由2位老板的游說，以誤信該公司的背景資料，他當時投資了1萬美金，並廣招親朋好友跟著注資，成為他的下線。

他說，北馬的投資者有超過300人，涉及的投資額超過1000萬令吉，所有投資者的投資額都是直接匯入其上線提供的銀行戶頭，部分是公司註冊的銀行戶頭，部分則是私人戶頭。

“除了馬來西亞之外，公司也發展海外市場，招募了中國、台灣、新加坡和香港的投資者，估計涉及的投資額超過5000萬令吉。”

他披露，2017年杪，該公司也在泰國舉行招商會，當時他也邀請了泰國的朋友出席，經過公司老板的承諾，其泰國的朋友也加入投資，可是2018年初開始，公司沒有兌現承諾，讓會員脫售電子股來套回本金。

“公司開始以各種理由，如系統更新、更換制度等理由來拖延投資者，大部分投資者已投資2年多，但是分文未得。”高琪晾說，2018年3月至4月，投資者開始拿不到回酬，便到位於吉隆坡的總公司跟老板交涉，並要求退回本金，其中一位擁有“拿督斯里”頭銜的老板，要求投資者給予公司一些時間重回軌道，但是最後不了了之。“部分投資者基於公司沒有下文，已經報警舉報公司詐騙，泰國的投資者也有向泰國警方報警。”

指投資者將轉移新公司

高琪晾說，2018年9月，公司通過微信向投資者發布一則通告，宣布公司崩盤，並指公司旗下所有的投資者，將會轉移到一家目前仍在活躍的金錢游戲公司，可是之後投資者依然沒有拿到回酬。

新公司涉及前部長

他說，他上網搜查這家新公司的背景時，愕然發現這家新公司的幕後操盤人涉及前內閣部長。

他指出，因為對這項投資計劃失去信心，當公司將他和其他投資者轉移到另一家公司時，他已停止投資了，並在2018年8月報警。

他說，新公司不僅要求投資者加注，還要求他們招新會員，才可以拿回本金，讓他對這項投資失去信心，進而沒有再繼續投資。

“老板至今沒有作出任何交代，我的下線卻要我負責任，要求我退款，甚至還在臉書貼文指控我騙錢，對我造成不便和精神壓力。”

他強調，自己也是受害者，希望執法單位可以介入調查這家金錢游戲公司。

據他所知，其上線已經被警方傳召問話。