別信 內部認購負擔屋 便宜近半是騙局





（檳城12日訊）市價45萬令吉的望海可負擔房屋，只要通過“中介”疏通布城政府部門，通過“內部認購”可以市價便宜近半的價錢擁屋圓夢；不法集團瞄準檳民對可負擔屋求之若渴而到處行騙，所幸“購屋者”不信有這樣“荀盤”，心疑之下致電發展商求証，始揭發這個屢試不爽的行騙手法。警方昨日也在雙溪大年及檳城逮捕2名佯稱為發展商代理的老千。

據了解，2名男子佯稱為發展商代理，專向有意購買可負擔負屋的潛能購屋者下手，在取得他們的聯系及信任後，以屋價比市價便宜一半誘人價格為餌引君入甕。隨著警方昨日逮捕2名嫌犯後，目前正在深入調查嫌犯背後是否涉及非法集團，受騙金額及人數有多少。

警查有否涉非法集團

檳島西南區警區主任安峇拉甘今日受詢時說，警方是接到宏升集團員工投報後，立即展開調查，並於昨晚在喬治市逮捕這2名華裔嫌犯。

2名嫌犯分別是居住在北海的48歲華裔男子，及來自雙溪大年的46歲華裔男子。

他說，目前除了宏升集團報案，警方尚未接獲受害者投報，他促請受騙者挺身而出，向警方揭發這個騙局。

2名嫌犯目前已獲得保釋。

發展商上月已報警

根據光明日報了解，2名嫌犯是佯稱是宏升集團委任的代理，可以通過“人脈及關係”疏通布城政府部門，而以25萬令吉的價錢買到座落在檳城丹絨道光I-Santorini可負擔公寓單位。所幸一些潛能購屋者心有疑惑，打電話到該發展公司進一步詢問詳情，始揭發老千行騙的伎倆。

由於事態嚴重，該發展商在8月26日已據情向警方報案，並警惕民眾不要上當。

宏升集團品牌與公關經理邱姵蔓今日受詢時証實該公司部門經理已報警。

她說，根據險些受騙者講述被騙的經過，嫌犯向他們聲稱可以25萬令吉現金購得I-Santorini可負擔公寓。首先支付5萬令吉現金，之後會向布城有關單位申請，一旦獲得批准，再支付10萬令吉現金，屋子入伙後再支付餘下的10萬令吉。

邱姵蔓說，I-Santorini可負擔公寓最低價格為30萬令吉，不可能低過30萬令吉在市場上出售。民眾要申請購買I-Santorini可負擔公寓，也都必須獲得檳州房屋部的批准， 而非吉隆坡布城。

另外，邱姵蔓在文告中也說，宏升集團從未允許、准許、同意及批准或授權給任何代理商出售I-Santorini可負擔房屋單位，而所有I-Santorini可負擔房屋單位的銷售協議與其協議簽署事項均應由I-Santorini可負擔房屋之發展商，既I-Platinum Sdn Bhd來負責。

所有款項將直接支付給I-Platinum Sdn Bhd。而購屋者應獲得由I-Platinum Sdn Bhd發出的正式收據，而所有銷售簽署和交易支付都只有在宏升集團位於峇六拜的辦公室內進行，而非任何其他場所。

民眾若有任何詢問可以前往宏偉集團辦公室或致電-04-6456888。