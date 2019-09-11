部長：大馬別掩蓋資訊 煙霾非來自印尼

（八打靈再也11日訊）印尼環境及森林部長西蒂否認我國面對的煙霾是來自該國，吉隆坡的煙霾是來自半島和砂拉越。

根據雅加達Tempo.co媒體報導，西蒂還懷疑我國掩蓋資訊，並且堅持並非所有煙霾來自印尼。

“他們掩蓋了一些資訊。其實飄入大馬、吉隆坡的煙霾，來自砂拉越以及半島，一些來自加里曼丹西部。大馬政府的解釋有其意圖。”

她也否認跨境煙霾的存在，當風飄向西北部只需一個小時。

“風從加里曼丹和砂拉越、加里曼丹西部和半島吹來，別說煙霾是來自印尼。”

根據東盟氣象中心的警告，半島西部和砂拉越西部將會持續收到煙霾影響，因為印尼蘇門答臘和加里曼丹的熱點會繼續燃燒。

该中心指出，尽管东盟於週二有一些零星的降雨，但是南部会持续乾旱，烟霾情况将会恶化。

“由於熱點持續燃燒，在蘇門答臘的中部和南部都偵測到濃稠的煙霾，被風吹向半島和新加坡。”

較早時，能源科藝環境部長楊美盈說，重臨大馬的煙霾源自於印尼的大火，大火必須緊急撲滅，我國會通過外交途徑要求印尼政府立即採取行動。

敦馬拒回應

首相敦馬哈迪說，內閣已針對減少煙霾的方法展開討論。

“每週內閣會議已討論煙霾問題，並探討尋求減少煙霾的方法。”

針對印尼環境部長稱大馬煙霾非來自印尼，而是源自砂州本身的問題一事，他說，這只是印尼環境部長的評論，大馬不加以回應。

他週三出席BINARY大學35週年晚宴後，針對大馬的煙霾情況日益嚴重的問題，作出上述回應。

此外，他也對印尼前總統哈比比離世感到悲傷，因為哈比比是他的好友。

“哈比比病了很久，我們兩人也很久沒有見面了。”

馬哈迪也向哈比比家人致哀，但他也說自己不會前去印尼悼唁，因為他週四已安排了其他活動。

楊美盈提數據駁斥

能源科藝環境部長楊美盈提出各項數據，並直指印尼環境及森林部長茜蒂不應該否認大馬的煙霾是來自該國的事實。

“根據東盟氣象中心最新的數據顯示，加里曼丹共有474個熱點、蘇門答臘387個，而我國祇有7個熱點。

（http://asmc.asean.org/asmc-haze-hotspot-daily-new#Hotspot）”

她通過面子書貼文附上鍊接和圖表反駁茜蒂的說法，並堅持讓數據反映事實。

“如果西蒂認為煙霾來自砂拉越，她可以看看風向（http://asmc.asean.org/home/）。這在邏輯上說得通嗎？”

她認為，西蒂不應該否認煙霾來自印尼。