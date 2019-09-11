拉蒂花：舉報需實質證據 反貪會非對付政敵工具

（亞庇11日訊）大馬反貪污委員會拒絕淪為對付政敵的“政治工具”。

反貪會主席拉蒂花今日指出，反貪會在過去長期被利用作為打擊對方的“政治工具”，很多投報者都抱著對付政敵或“敵人”的心態向反貪會投報，旨在打擊對方。

她強調，反貪會不要成為民眾對付彼此而相互報案或舉報的“戰場”，因而促請民眾，若向反貪會舉報任何貪污行為，必須有所根據且提供實質的證據。

她表示，之前有些案件的投報是具有政治目的，反貪會會探討相關報案者當初報案的目的，亦會以專業的態度展開調查。

有投報不代表可立案

“我們有很多情況是有人向反貪會舉報後，就通知媒體說他們已報案，這就是問題所在…舉報必須有一定的根據，有投報不代表可立案。”

拉蒂花是在今日於沙巴州行政大廈禮貌拜會沙巴首長拿督斯里沙菲益阿達後，在記者會上向記者這麼表示。

她也敦促民眾，停止把反貪會當做是對付“敵人”的“政治工具”，若有任何投報，都可向反貪會投報和提供實質的情報，反貪會會展開調查。

針對反對黨要求反貪會一視同仁，不應只關注反對黨，同樣要重新調查之前被調查，現已成為執政黨的領袖，拉蒂花強調，反貪會的調查工作不會因被一些被調查者執政或掌權後，就會自動停止。

她表示，若反對黨認為反貪會沒有關注他們舉報的案件，他們也必須重新審視他們當初舉報的情況，包括是否有根據及提供證據予反貪會，而非只是透過媒體喊話。

她也不否認，反貪會有接到針對會備受矚目的案件投報，包括涉及很多款項或公眾人物或執法者的案件，惟以該些案件還在調查為由，不便透露更多詳情。