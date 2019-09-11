電線65年未換過 貧病叔侄憂老房火災









（吉隆坡11日訊）居住在增江北區的一對相依為命兩叔侄，因健康問題而無法外出工作，兩人只能靠家人和鄰居的救濟，省吃儉用下勉強得以維持生活開銷，而如今讓他們擔心與頭疼的是，他們居住的陳年老房會發生電線短路而引發火災，威脅人身安全。

52歲的鐘帶喜和63歲的鐘運興所居住的老房，電線65年來不曾更換過，兩人擔心發生電線短路而引發火患，因此向到來探訪及移交援助撥款的甲洞區國會議員林立迎求助。

侄女鐘帶喜是殘障人士，腳部有殘缺，行動不便，需要依靠拐杖行動，其叔叔鐘運興則有眼疾問題，以致視線模糊，看不清東西，所以不便外出打工。

靠援助金維持生活開銷

鐘運興在眼睛未出狀況前，是名賣報員，也是殯葬隊成員，靠賣報紙及演奏維生。但自5年前，因為眼睛長肉膜，導致視線受影響，無法如常工作，生計受影響。

鐘帶喜透露，她和叔叔每月有領取福利部的援助金，分別是400令吉及150令吉，加上2名妹妹在物資與金錢上的援助，勉強可以解決他們的生活開銷，但卻沒有能力更新老房子的電線。

她向記者說，6年前，家裡曾發生漏電情況，所幸當時她只是被電到，沒有釀成人命傷亡，但她不希望類似事件再發生，因此懇求林立迎給予協助。

林立迎於今日探訪及移交1600令吉援助金給兩叔侄時說，彭亨州林明在國慶日發生嚴重大火災，為了避免相同事件再度發生，甲洞行動黨已向新村發展部旗下的“改善家園計劃”申請1萬令吉撥款，以為叔侄倆的老房更換電線與進行維修。

他披露，發展官已於週進行了家訪，撥款預料需要1至2個月時間才能到手。

針對鍾運興的眼疾問題，林立迎說，甲洞行動黨會盡所能在醫藥費上給予鐘運興協助。據當事人透露，他的眼疾問題需要2000令吉的醫藥費。

陪同林立迎探訪這對可憐叔侄的包括林立迎的政治秘書兼甲洞行動黨直轄區公共服務及投訴局主任遊佳豪、林立迎的助理蘇金發、賴俊權、甲洞行動黨福利組主任蘇美玲、福利組組長葉慧莉、福利組成員劉國基。