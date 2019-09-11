2毒販拒警截查踩油門逃 逾8萬元海洛因拋車外









（巴生11日訊）2名跨州販毒印裔男子取貨回程時遇警方截查，心慌下與警方展開一段路的追逐，還將2袋可疑物品往車外拋，最終仍法網難逃，連同重達6.44公斤，市值8萬5866令吉的海洛因落入警網。

這也是巴生北區警方今年內所破獲的最大宗毒品案，隨著2名毒販的落網，警方相信也阻斷毒販從加埔區販運毒品至霹靂州邊界社區的通路。

巴生北區警區主任努魯胡達助理總監今日召開記者會表示，巡警於昨日下午2時20分在雙溪加埔和加埔鎮警局，往加埔鎮方向一帶值勤時，發現一輛可疑的藍色寶騰威拉。

她說，車上當時坐著2名印裔男子，巡警先是不動聲色的一路跟踪車子，隨後才越前示意車輛停下。

“司機不但不停，還踩油門加速逃跑，雙方因而展開一段路的追逐。”

她說，在追逐中，只見車上的乘客慌張的將2袋可疑物品往車窗外丟棄。

取貨再重新包裝

她說，可疑的車子最終被警員截停，經巡警初步調查，發現從可疑車子丟出窗外的2個橙色和青色環保袋，分別裝有10包共重4.56公斤和4包共重1.88公斤，以透明袋包裹的粉狀與塊狀海洛因，共重6.44公斤，市值8萬5866令吉。

“2名嫌犯年齡為27歲和33歲，皆來自霹靂州，無業。兩人均有刑事和毒品犯罪前科，27歲嫌犯尿檢顯示有吸食K他命。”

她說，警方調查發現，2嫌犯是從霹靂州駕車到巴生南區跨州取貨，然後再把毒品賣到加埔、瓜雪至霹靂州邊界一帶。

“相信嫌犯取貨後，將視市場需求重新以不同份量進行包裝再出售；據他們的犯罪前科來看，或已活躍販毒超過3年”

她說，警方已扣查這批毒品，同時扣查屬於其中一名嫌犯妻子所擁有的車。

“2嫌犯今日已被帶往法庭申請延扣助查，警方援引1952年危險毒品法令第39B條文調查。”

出席者尚有巴生北區警區刑事調查主任尼佔、毒品罪案調查組主任賽夫、警官阿茲哈、法茲達及阿茲米。