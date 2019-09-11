集團棄水路分5次坐飛機 砸重本空運678萬私煙









（雪邦11日訊）不法分子不計成本，棄“水路”改以運費更高的空運，分5次讓走私香煙“坐飛機”入境大馬，最終法網難逃，短短2個月就被大馬關稅局成功攔截5批總值678萬令吉的走私香煙。

大馬關稅局中區副總監拿督祖古納英今日召開記者會指出，執法員分別於8月6日、8月14日、9月3日及9月10日，在吉隆坡國際機場自由商業區（FCZ）貨倉成功“攔截”這些分批從新加坡和寮國運入我國的走私香煙，點算後證實香煙共為35萬2000包。

他指出，這批價值89萬8000令吉的香煙，涉及的逃稅總額高達約593萬令吉；不法分子運送時，皆以“普通商業貨品”、服裝、零件及雜貨等標籤註明，通過空運方式寄出，企圖蒙混過關。

祖古那英是於今日在大馬關稅局中區召開記者會，公佈當局偵破5宗走私香煙案的詳情時，如此表示。陪同者包括執法與取締組主任瓦哈比、查案管扎因及尼扎慕丁。

從獅城寮國入境大馬

根據當局提供的調查報告，執法員起獲的香煙皆來自不同牌子，調查發現，這些主要從新加坡及寮國入境大馬的香煙，最終目的地是大馬，這也意味著，這批香煙若沒有被截獲，最終會流入大馬市場。

“這些香煙不是從大馬轉運到其他國家，不法分子最終目的，是覬覦大馬的走私香煙市場。”

他指出，調查人員試圖從香煙的郵寄地址進行調查，隨後發現所有收件地址皆為虛假地址，因此，當局無法從地址中獲得有效的信息。

由於這5批走私香煙的作案手法相同，不排除是來自同一幫人馬所為，不法分子為了避免被關稅局一次性掃蕩所有走私煙，採用分批出貨的方式來測試“水溫”，以期會有“漏網之魚”能逃過法眼。

當局將援引1967年關稅法令第135（1）及135（1）（v）條文，即沒有合法進口准證來調查此案，在條文中，一旦罪成，被告將面臨不少於10倍貨物總值或10萬令吉罰款，或最高5年監禁，或兩者兼施；後者條文的刑罰則為不少於20倍貨物總值或20萬令吉罰款，或最高5年監禁，或兩者兼施。

他呼籲民眾一旦發現走私或非法貨品，如爆炸物、毒品、香煙、酒精飲品等，可聯絡關稅局舉報熱線1-800-88-8855.

標註普通商品圖蒙混過關

祖古那英披露，以往雖曾截獲空運入境的走私香煙，不過都是小批量，而這次在短短2個月中，就有5批為數不少的走私香煙，這也是極為罕見的走私香煙“門路”。

他解釋，不法分子一般通過海運入境港口，因為相對於空運，海運的費用更低，符合成本考量。

關稅局月前成立了香煙與酒精飲品專案組，負責監管各大小港口取締相關貨品，相信不法分子因此通過空運，標註為普通商品，企圖蒙混過關。

“空運的費用價格約1公斤30令吉，相比海運運費貴了不少，但港口關卡新增了專案組，令不法分子被逼棄'水路'，改用空運。”