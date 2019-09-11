市會：舒緩交通 真浪海灘擬建無軌電車

（浮羅交怡11日訊）浮羅交怡市議會計劃在交通擁擠的真浪海灘附近打造無軌電車（Tram）服務，以舒緩當地交通，但島民和導遊不看好這項建議，並建議以其他比較實際的規劃或以穿梭小巴取代耗費鉅額的無軌電車。

目前屬於鬧市的旅遊景區的真浪街道已改為單向車道，市議會也在商業區後方打造“真浪停車轉乘”廣場（Park N' Ride Cenang），提供約200個停車位。未來真浪街道兩側禁止停車後，廣場停車場將開放讓遊客停車，然後乘坐當局提供的公共交通工具前往鄰近目的地。

浮羅交怡市議會主席拉祖安受訪時說，該會日前在吉大臣及浮羅交怡發展機構等數政府單位召開聯合會議時，提出建議。

他說，與會者原則上同意在“真浪停車轉乘”廣場提供公共交通工具，因為廣場與真浪海邊有一段距離，需要有額外交通工具方便遊客搭乘。

暫用​​高球車電動摩多

“如果在廣場提供無軌電車穿行，就能載客往鄰近的酒店、購物街和海底世界，減少車輛和旅巴通往道路的次數，當地交通就可大大舒緩了。”

他說，這只是初步建議，要落實計劃，尚需要詳細規劃，包括使用現有道路就需考量空間問題。

另外，他透露，近期將會獲得能源科藝及環境部移交2輛高爾夫球車和10輛電動摩多，因此在落實無軌電車計劃前，市議會將先採用這些交通工具載客。

導遊：沒足夠空間

導遊李遠韻認為，真浪景點區並非長年都有很多遊客，平時遊客不多，故地方政府需要提供比較實際且長時間操作的公共交通工具。

她說，真浪景點區最大問題是道路窄和車輛多，雖然目前已改為單向車道，但因執法不嚴格，也有很多車主隨處停車，導致交通阻塞。

李遠韻也是交怡市議員，她說，“真浪停車轉乘”廣場及真浪街已沒有足夠空間打造無軌電車，除非是提供穿梭小巴。

她說，至於市議會即將推出的高爾夫球車和電動摩多載客服務，也需考量到空間是否方便讓提著行李或購物的遊客搭乘、下雨天是否可使用及遊客搭乘安全問題。

島民：穿梭小巴更實際

島民林保昶（40歲）說，地方政府與其打造無軌電車倒不如採用穿梭小巴，規劃好小巴通往每個去處路線與時間表，以及提供足夠停車位，相信可舒緩交通阻塞問題。

他認為，地方政府和政府有必要尋找更切實際解決方案，來解決真浪景點區交通阻塞和發展規劃問題。

他說，如果真浪街道可減少轎車繁忙穿行，可讓遊客輕鬆和安全在該處走動和逛街。