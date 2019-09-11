煙鎖全國21區 浮羅空污118點 禁露天焚燒









（布城11日訊）即日起，全國禁止進行露天焚燒，直到西南季候風結束為止。

不過，遺體火化、宗教儀式、燒烤活動以及易燃氣體焚燒則不受禁令所影嚮。

即起禁露天焚燒

環境局總監諾琳是為應對9月5日起籠罩我國至今的煙霾問題，而發出全國禁止進行露天焚燒的禁令。她於今日發文告指出，這項禁令是環境局總監在《1974年環境素質法令》第29AA（2）條文下，所被賦予的權力。

“各造受促不要露天焚燒，或讓他們所擁有的土地或場所被任何不負責任的單位進入或闖入，以致造成有意或無意的露天焚燒。”

諾琳說，露天焚燒者一旦罪成，可以被罰款不超過50萬令吉，或坐牢1年但不超過5年，或兩者兼施。

此外，她說，每項罪行也可以接獲最高2000令吉的傳票。

她呼籲公眾合作協助撲滅小火，以及在發現任何露天焚燒活動時，向消拯局環境局做出投報。公眾可以撥電03-88891972或1-800-88-2727聯絡環境局，以及撥打999聯絡消拯局，以做出投報。

浮羅空污118點不健康 檳政府將啟動應對機制

（檳城11日訊）檳島浮羅山背的空氣污染指數今日突破不健康水平，檳州首席部長曹觀友今日在活動上受訪時說，州政府將啟動應對機制，同時召開會議商討對策，並在明天做出公佈。

理大附近空污近百

截至今日下午1時，全國共有21個地區的空氣污染指數處於不健康水平，其中一個是檳島浮羅山背，達到118點。

北馬以檳島最嚴重，除了浮羅山背外，理科大學附近的空氣污染指數也達到98點，已非常接近100點的不健康水平。

至於北馬其他地區的空氣污染指數都處於中等水平，比如亞羅士打78點、雙溪大年80點、居林74點、詩不朗再也81點、威省81點。

國內煙霾情況擴散，今日截至下午1時，半島多個州屬地區空氣污染指數轉為不健康水平，其中彭亨州雲冰更處於非常不健康水平。

根據環境局網站，雲冰的指數於昨晚9時飆升至201點，並於今日下午1時進一步上升至225點。

霹靂州曼絨也於淩晨1時處於不健康水平，跟著於下午1時升至125點。

吉隆坡、雪蘭莪、森美蘭、馬六甲各地區的空氣污染指數都超過100點，處於不健康水平。

至於過去幾天處於非常不健康水平的砂拉越州古晉、斯里阿曼和三馬拉漢則漸有好轉，目前低於200點，但仍處於不健康水平。

空氣污染指數0至50點為良好水平、51至100點為中等水平、101至200點為不健康水平、201點至300點為極度不健康水平、300點以上則為危險水平。

衛部促減少戶外活動

衛生部促請國人對各自地區空氣素質水平保持敏感，並採取必要的防範措施如減少戶外活動，以降低煙霾對健康的影響。

衛生總監拿督諾希山說，戶外活動會增加呼吸頻率，提高煙霾造成的疾病風險，因此民眾必須減少戶外活動，倘若被迫在戶外行動，可以佩戴適合的口罩。

他今日發文告指出，根據“全國煙霾行動藍圖”，一旦空氣污染指數超過100點，主辦單位必須展延戶外活動。

他提醒民眾關閉窗戶，減少煙霾進入室內，同時避免加劇室內空氣污染的活動如抽煙，確保室內環境幹淨。

他說，民眾開車時可以選擇內部空氣循環的冷氣操作糢式，即使不口渴也得多喝開水。

“如果有能力，可以安裝高效冷氣及空氣過濾器，過濾空氣細顆粒，阻擋污染的空氣進入室內。”

諾希山促請民眾關注小孩或擁有呼吸系統疾病、心髒病者的健康，因為他們較容易受煙霾影響，若感到不舒服，就必須盡快治療。

他說，衛生部與相關機構密切合作，繼續監督煙霾及在政府醫院及診所治療的病患情況。

民眾也受促瀏覽環境局網站（http://apims.doe.gov.my/public_v2/home.html），以跟進各自地區的空區污染指數。