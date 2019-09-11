接冒充朋友詐騙電話 女子險失萬元

（大山腳11日訊）“我認識你這麼久，妳認不出我的聲音嗎？” 電話詐騙再出新花招，來電者假意扮成和女子相熟的朋友閒聊，並透露自己被打搶遺失手袋，換了新電話號碼，開口向女子借1萬令吉救急。

來自大山腳的女事主江女士（38歲）接受本報記者訪問時說，日前接獲一通來電，是陌生電話號碼，來電者是一名女子。當時，對方直呼她的名字，讓她卸下了防備心。

對方直呼名字卸防備心

她反問對方是誰？來電者以開玩笑的口吻要她猜猜看，是否認得出她的聲音，但完全不表露自己的身份。江女士聽她說話的聲音和說話模式，猜測是自己露營認識的一名朋友，於是直接說出朋友的名字，女子也默認。

江女士問她怎麼換了新的電話號碼，女子說因為近期手袋被搶，東西都沒了，所以換了新的手機卡。女子還透露最近忙著和朋友合股做生意，之後便掛了電話。

謊稱被打搶要借萬元

隔天一早，該女子又來電，說被打搶後銀行有錢暫時發不出，現在和朋友合伙做生意需要發支票給朋友，因此要向她借1萬令吉應急。江女士說她要先查看自己的銀行戶頭是否有錢可借。

蓋了電話後，江女士開始起了疑心，決定向另一名認識該女子的朋友打聽近況，以作核實。

“結果，我的朋友說，該女子最近沒有創業，也沒被人打搶，電話號碼也沒換新的，而且雙方前一晚才碰面。”

揭穿騙局後，江女士立即打電話給被女子冒用身份的朋友丈夫，後者也確認沒這回事。隔天，女騙子再來電，江女士直言無法借出大筆錢給她，女騙子還叫她向家人籌錢，但一口被她拒絕。

“我告訴她只有1000令吉可借，她若要就親自來拿，但必須聯絡我先生，要他答應後才可拿錢。事實上，我給她的是朋友先生的電話號碼，我們設局看她會不會聯絡朋友的先生。”

結果，女騙子一直沒聯絡江女士的“丈夫”，但卻騙她說其丈夫已同意借她錢，要江女士快點匯款給她。江女士使用拖字訣，說要先和丈夫確認，女騙子知道財路已斷，便不再來電。

江女士提醒民眾，在接陌生人來電時要提高警惕，因為當對方一開始直呼我們的名字，會讓人以為是相熟的朋友而卸下防備心，並可能輕易中計。