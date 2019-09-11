蘋果iPhone 11 售價RM3399起













（八打靈再也11日訊）蘋果公司（Apple）今天在總部加州古柏迪諾（Cupertino）舉辦的新品發表會，推出iPhone 11、iPhone 11 Pro與iPhone11 Pro Max三款新型手機。起售價699美元（RM3399），低於此前傳聞的749美元。新機將在9月27日上市大馬。

iPhone 11配備6.1吋Liquid Retina HD顯示器，後端鏡頭為雙鏡頭，包括1200萬畫素的廣角鏡頭以及1200萬畫素的120度超廣角鏡頭。前端鏡頭為1200萬畫素。

相機搭配“夜間”模式全新功能，可自動開啟，可在低光源環境下拍攝，不用閃光燈。

前後玻璃都經強化，電池續航力更長。

iPhone 11配備A13 Bionic晶片，影片播放時間最長可達17小時，具防潑抗水功能，在最深達2公尺水中最長可達30分鐘，有六種顏色可供選擇，包括白色、黃色、綠色、黑色、紅色以及紫色，起跳價699美元。

iPhone11配備規格

6.1寸Liquid Retina Display

A13 Bionic處理器

64GB/128GB/256GB

1200萬像素廣角（f/1.8）+1200萬像素120°超廣角（f/2.4）雙攝組合

前置1200萬像素鏡頭，支援4K30fps自拍錄影

比iPhone XR多一個小時的續航

IP68防水

Wi-Fi 6

紫色、綠色、黃色、黑色、白色以及Product RED

iPhone11售價為：

64GB：RM3399

128GB：RM3599

256GB：RM4099

iPhone 11 Pro系列售4899令吉起

iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max是全新三相機系統，搭載背後三鏡頭，包括廣角、望遠和超廣角鏡頭。11 Pro起跳價999美元，11 Pro Max起跳價1099美元。

蘋果公司10日舉辦新品發表會，推出iPhone 11 Pro、iPhone11 ProMax與iPhone 11三款新型手機。

有4種顏色可供選擇，分別是金色、太空灰色、銀色以及全新的“夜幕綠”（midnight green）。

iPhone 11 Pro熒幕尺寸5.8吋，iPhone 11 Pro Max6.5吋，搭配超Retina XDR顯示器，影片播放時間最長可達20小時，具防潑抗水功能，在最深達4公尺水中最長可達30分鐘。

iPhone 11 Pro配備規格：

5.8寸Super Retina XDR（OLED）顯示屏

A13 Bionic處理器

64GB/256GB/512GB

1200萬像素廣角鏡頭(f/1.8)、1200萬像素超廣角鏡頭(f/2.4)以及1200萬像素長焦（f/2.0）後置三攝組合

前置1200萬像素鏡頭，支援4K30fps自拍錄影

比iPhone XS多4個小時的續航

18W快充

IP68防水

Wi-Fi 6

金色、銀色、綠色、灰色

大馬售價：

64GB:RM4899

256GB:RM5599

512GB:RM6499

iPhone 11 Pro Max配備規格：

6.5寸Super Retina XDR（OLED）顯示屏

A13 Bionic處理器

64/256/512GB

1200萬像素廣角鏡頭(f/1.8)、 1200萬像素超廣角鏡頭(f/2.4)以及1200萬像素長焦（f/2.0）後置三攝組合

前置1200萬像素鏡頭，支援4K30fps自拍錄影

比iPhone XS Max多5個小時的續航

18W快充

IP68防水

Wi-Fi 6

金色、銀色、綠色、灰色

大馬售價：

64GB:RM5299

256GB:RM5999

512GB:RM6899

蘋果發表會推出新Apple Watch和App TV+

蘋果公司今天在新品發表會除了推出三款iPhone 11手機外，還發表Apple Watch Series 5和第7代iPad，並且公開Apple TV+、Apple Arcade服務的訂閱月費與上線時間。

App TV+將於11月1日推出，最先播出的原創影集包括“The Morning Show”及“See”，家庭訂閱費用為4.99美元。

App TV+第一波在100多個國家推出。此外，如果購買iPhone、iPad或Macbook， 即享有1年免費訂閱。

蘋果公司也推出Apple Arcade遊戲訂閱服務。這項服務預計9月19日在100多個國家推出，月費4.99美元。

新Apple Watch熒幕不熄滅

Apple Watch Series 5熒幕不會熄滅，內建羅盤，起跳價399美元。

第7代iPad搭載10.2吋Retina熒幕，起跳價329美元。