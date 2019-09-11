日落洞芎蕉芭靈應堂 108道菜酬神

















（檳城11日訊）日落洞芎蕉芭區靈應堂慶祝孫佘池三府千歲千秋寶誕，以精緻的108道山珍海味，向三府千歲祝壽，是全檳最大型的傳統道教酬神儀式。

昨日農曆八月十二，是孫佘池三王府千歲寶誕正日，每年此時，該廟理事會設壇向神明賀壽，壇前排列108個供品宴盤。每道供品都經過精心設計，均以各種顏色的花草點綴，一眼望去是五彩繽紛的供品長桌。

曾建賀：酬神最大禮數

該廟副主席曾建賀指出，以108道宴盤酬神是最大的禮數，每道宴盤都有其寓意，例如五色湯圓代表金木水火土、黃薑飯的黃色代表錢財、以紅龜糕打造壽龜給千歲祝壽、名貴藥材拼盤代表以人間山珍供神、鮑魚等海鮮代表上佳海味、一對烤乳豬代表供品禮數之大、一碟碟的貝類供品則代表多子多孫、一對魚身朝上的炸魚代表魚躍龍門、五色菜燕代表“五方降真氣，萬福自來臨”、螃蟹與大蝦代表招財等。

該廟理事相信，這是全檳目前最大型與完整的傳統道教酬神儀式，在全馬也屬罕見。

108道宴盤象徵善信對神明的最高敬意，也寄託著人們的生活願望。

根據該廟提供的資料，這108道供品宴盤代表3636天罡72地煞，用來敬供天地水府聖眾，可分為祝壽供、海味供、山珍供、素齋供、風俗供、鄉俗供、甜品供、清果供、隨俗供、五色菜燕、九層祝壽蛋糕等。

曾建賀指出，該廟以108道宴盤慶賀神誕已有30多年，每年的供品設計都不一樣，期間獲得千名信眾的支持與鼓勵，慶典規模逐年提升。

吳振光：銅爐見證歷史

該廟中文文書吳振光指出，該廟已有百年歷史，可惜初創時期沒有史蹟可靠，幸好還有一鼎銅製香爐，記載年份民國21年，即1932年的最好證明。

根據吳振光提供的資料，芎蕉芭區靈應堂香火來自大路後靈應堂，一脈相傳，源自一名虔誠信徒把香火與令旗請來該區，期許庇佑鄉民合境平安。

基於該廟目前空間有限，因此理事在離該廟不遠的利達花園前舉辦上述神誕慶典。理事搭建18呎高的大壇，壇前正面是理事會親自設計的傳統牌樓，壇內的每一擺設均嚴格遵照道教規格。

吳振光說，理事會在1個多月前開始籌備這項慶典，包括特別設計108道宴盤。他也透露，孫佘池三王府千歲寶誕慶典從每年農曆八月初七慶祝至八月十五，慶典高潮就落在寶誕正日八月十二，壇前108道琳瑯滿目、五彩繽紛的供品，是全場吸睛的焦點。

出席慶典者包括該廟主席王文興、總務王培興。