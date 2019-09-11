納吉雙眼因煙霾發炎 一馬案被逼延審

（吉隆坡11日訊）前首相拿督斯里納吉雙眼因受煙霾影響，以致結膜炎復發，無法出庭，導致原定於今早續審的一馬發展公司（1MDB）洗黑錢和濫權案被迫展延。

納吉被控一馬發展公司洗黑錢和濫權案今日進入第7天審訊。

本案原定於今早9時30分開庭，惟在9時40分正式開庭時，依然未見納吉出現在法庭。

納吉辯護律師丹斯里沙菲宜在開庭後，向承審此案的高庭法官科林勞倫斯表示，其當事人納吉今日無法出庭。

羅斯瑪致電沙菲宜告假

沙菲宜指出，他在今早7時許，接獲納吉夫人拿汀羅斯瑪的來電，告知他有關納吉的情況。

“納吉因昨天外出，受到煙霾影響，以致雙眼結膜炎復發。”

他說，納吉會在早上10時30分去見專科醫生，有鑑於此，今日無法出庭聽審。

沙菲宜：今明皆無法出席

科林勞倫斯詢問沙菲宜，那麼案件是否只能在明日才續審，惟沙菲宜表示，需要等待醫藥報告出爐，但他也認為，今日和明日都無法續審。

主控官拿督斯里哥巴斯里南高級副檢察司表示，控方對於今日暫停審訊，並無異議。

沙菲宜認為，今日和明日都無法續審。

科林勞倫斯允許今日暫停審訊，但會等待納吉待會的醫藥報告出爐，再決定明日是否續審。

此前，在今年8月14日，納吉因雙眼感染結膜炎，導致當時在續審的SRC國際公司洗錢案被迫展延。

支持者聞後打道回府

一批來自彭亨北根縣珍尼區的支持者今早5時便抵達吉隆坡大使路法庭欲聲援納吉，然而納吉因眼疾沒有現身法庭，其支持者們聽聞後便打道回府。

約100名納吉支持者是在巫統珍尼區州議員拿督斯里阿布峇卡哈崙的帶領下，今日凌晨1時從北根縣珍尼出發。