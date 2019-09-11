【檳亞洲美食文化節開鑼】 百麗宮日本 合您中國 皇后灣韓國 1st Avenue泰國 雙威嘉年華印尼 5商場享用5國美食







（檳城11日訊）首屆檳城亞洲美食文化節週五開鑼，遊客可以在檳城5個購物廣場，分別享用到5個國家的特色美食。檳州首席部長曹觀友希望這項活動在明年“體驗檳城”旅遊年，可以擴大範圍，把異國美食體驗增加至10到15個國家。

他說，首屆檳城亞洲美食文化節也把其中一個美食站點，設在威省北海，希望遊客也多一些到威省遊客。

另外，曹觀友認為檳城是個文化融合之地，遊客來此可體驗多國風情與美食，因此強調旅遊體驗的新時代，檳城佔有絕對優勢。

他說，首屆檳城亞洲美食文化節是個起步，讓遊客在檳城5個購物廣場走透透，分別享用到5個國家的特色美食。他希望此活動在明年“體驗檳城”旅遊年，可以擴大範圍，把異國美食體驗增加至10到15個國家。

曹觀友昨晚出席“首屆檳城亞洲美食文化節”開幕禮時這樣表示。

首屆檳城亞洲美食文化節將於9月13日（週五）至9月15日（週日），在檳島和威省5個地點舉辦，主題為“尋訪檳城，體驗亞洲風情”。

亞洲美食文化節匯聚5國美食體驗，分別在5座購物中心同步舉行，每個購物中心呈獻不同的亞洲美食和文化活動。

葛尼百麗宮廣場（Gurney Paragon）呈獻的是“品味日本”，人們也可在此體驗靈感源自“一蘭拉麵”的專設單人座。合您廣場（Gurney Plaza）呈獻品味中國，還可參加中國茶道活動。

在皇后灣廣場（Queensbay Mall）可品嚐韓國美食，同時試用韓式拉麵自煮機。要嘗試泰式酥炸蟲子的勇士，可參與1st Avenue購物中心的“品味泰國”活動，在那裡也可吃到勁辣東炎、泰式奶茶或街頭小吃。

威省雙威嘉年華廣場（Sunway Carnival Mall）呈獻印尼文化，重點嘗試之一就是極具創意的Indomie甜甜圈。

民眾可以在現場買各國獨特佳餚，例如韓國泡菜薄餅、泰國娘惹芒果沙拉、中國鹹蛋柚子蛋糕、印尼黑糯米冰棒和日本櫻花冰淇淋。每個活動場地會佈置吸睛的裝置藝術和巨型美食模型，並舉辦多場工作坊、呈獻各國傳統表演藝術。

旅遊業貢獻檳50%GDP

檳州旅遊發展、古蹟、文化及藝術委員會主席楊順興則指出，檳州旅遊業是檳城經濟成長的重要支柱之一，包括旅遊業在內的服務業領域，為州內生產總值貢獻了近50%，比重趕上了製造業。

他指出，該委員會不斷提升遊客在檳的旅遊體驗，當中包括舉辦各類的美食節。他說，今次亞洲美食文化節，彰顯檳城做為亞洲文化聚集地的特色。

“例如在檳城遊玩，遊客早上可以吃中式點心；午餐吃正宗泰國東炎；晚餐吃日本壽司。”

出席開幕儀式的嘉賓包括檳首長政治秘書鄭來興、峇都蘭章區州議員王耶宗、彭加蘭哥打區州議員魏子森、武吉淡汶區州議員吳俊益、日本駐檳總領事鹿屋真一郎、印尼駐檳總領事伊萬沙、檳州環球旅遊機構總經理黃茁原、檳城亞洲美食文化節籌委會主席王萬育等。

檳不急引入Gojek

針對內閣正討論引入Gojek電召摩多服務，檳州首席部長曹觀友認為檳城不急於擁有這項服務，除非檳民普遍能接受電召摩多作為其中一項公共交通模式。

他說，首先須看檳城人是否有這方面需求，他認為檳民對布城提出的電召摩多服務，反應不熱烈。

他也認為，檳民普遍擁有私人交通工具，摩哆數量也很多，公共巴士的載客量也還沒飽和。

“每個地方的旅遊景點都有自己的特點，但無論是旅遊業或市民用途，檳城都還未有這方面需求。聯邦政府需考量哪個城鎮適合這一項服務，哪一個城鎮不適用。”

曹觀友指出，若內閣決定落實電召摩多服務，就讓首都吉隆坡打頭炮，檳城不急。