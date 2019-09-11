“優先購穆商品助改善經濟地位” 玻宗教司：無需依賴補貼利和諧

（吉隆坡10日訊）玻璃市宗教司拿督阿斯里認為，優先購買穆斯林生產的商品有助於改善國內穆斯林企業家的經濟地位，讓他們無需再依賴補貼，甚至還能改善國內的種族問題。

他於周一晚在國家藝術畫廊舉行的“穆斯林商品運動：杯葛還是幫忙？”論壇上說：不公平的經濟分配是大部分問題的肇因，可是，當所有人都一樣有錢，開同一款車的時候，種族之間就不會再有沖突。

“總有一天，穆斯林企業家成功的時候，也就無需再分配補貼給他們。”

“我們從來不會叫人去迫害非穆斯林，沒有穆斯林會說‘燒掉這個非穆斯林的店’，也沒有穆斯林會說，別在店裏放非穆斯林商品。”

“鼓勵穆斯林購買穆斯林商品，與所謂的杯葛無關。”

阿斯里說，沒有穆斯林學者對杯葛非穆斯林商品運動展示支持，但他卻呼籲所有在場或收看直播的穆斯林，向他們的穆斯林兄弟姐妹購買商品。

“我們要記得，當我們購買這些商品，我們不是在卷入種族情緒，而是在積善果（Pahala）。”

此外，蘇丹依德利斯師範大學高級講師羅再米則呼籲從商的穆斯林改善他們的態度，同時提供更好、更高素質的服務。

他說，穆斯林商家之所以落後全因為本身因素，即是在經營生意上不夠自律。

“你有試過到了商店才發現它沒有營業，店家更沒有說明會關店？又或是工地員工不會準時竣工，他們做事的態度是事不關己？”

他認為，國內的穆斯林若要像非穆斯林般成功，就必須改變他們的態度。

馬來西亞穆斯林消費人協會（PPIM）主席拿督納茲因也直指穆斯林企業家在工作時不夠認真，他還指這些穆斯林是因為沒有遵從伊斯蘭教義才會淪落至此。

他以日本人為例說，日本人不是穆斯林，但（職業操守）卻比穆斯林表現得更好。

“如果我們繼續保持這樣的態度，誰會尊重我們？藉此機會糾正這些品行，所有都需要改變。”