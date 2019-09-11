紀錄片記載509大選前過程 敦馬親赴《M for Malaysia》首映禮

（吉隆坡10日訊）首相敦馬哈迪及其夫人敦茜蒂哈斯瑪一同出席紀錄馬哈迪在509大選前16天的競選過程與心路歷程的紀錄片《M for Malaysia》的首映禮，並與數百名受邀者共同回顧大馬史上首次政權輪替的大選前實錄，以及過去不曾曝光的精彩片段。

這部由馬哈迪外孫女依妮劄魯西爾和李靜霖執導制作、瑪麗娜馬哈迪擔任執行制片人的紀錄片的制作費耗資200萬令吉，並於周二晚舉行首映禮。

此外，從本月12日起，這部紀錄片也正式在全馬37家戲院上映4天至15日。

《M for Malaysia》片長93分鐘，依妮劄以“孫女的視角”真實紀錄和跟拍外公馬哈迪在第14屆全國大選前16天的競選行程、多場演講，以及509勝選的珍貴時刻。紀錄片內容也包括希盟各候選人的訪問片段、剪輯納吉演講片段、訪問民眾、凈選盟集會，同時更涵蓋1987年茅草行動、馬哈迪擔任上屆首相時逮捕安華的畫面。

這部被譽為“一個充滿希望、團結與和諧的故事”的紀錄片也獲得國際市場的關註，並將在舊金山國際亞裔媒體中心電影節、紐西蘭國際紀錄片電影節，以及釜山國際電影節中上映。

這部紀錄片是由Ineza Roussille和李靜霖（Dian Lee）執導與制作，Marina Mahathir擔任執行制片人，而楊紫燁（Ruby Yang）則擔任創意制作人。

來自洛杉磯的音樂家Rendra Zawawi特為此紀錄片配樂，而著名歌手Yuna也為此紀錄片演唱主題曲“Bermula Kita”。