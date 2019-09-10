我國表明願助撲滅林火 楊美盈：只待印尼回复

（布城10日訊）能源科藝及環境部長楊美盈說，我國已正式向印尼政府表明願意協助印尼撲滅加里曼丹及蘇門答臘的林火，而目前只待印尼表明是否願意接受我國的協助。

“大馬政府也會在情況允許下繼續展開人造雨行動。”

楊美盈通過面子書發文告指出，她與副部長依斯納萊莎、部門及外交部官員是於週二下午會見印尼政府代表，即印尼駐馬大使館領事參贊阿古斯巴魯嘉瑪及資訊、社會及文化事務參贊阿恭查哈亞蘇米拉，並向他們表達了我國對近期持續性的跨境煙霾影響大馬民眾一事的關注。

此外，她說，外交部也告知，大馬駐印尼大使再納阿比丁週一也已經會見了印尼的高級官員，並針對跨境煙霾課題進行討論。

“印尼政府承諾將通過5個方式，即派出1994名人員及860名人員分別前往蘇門答臘及加里曼丹、動員1677志工協助撲滅林火、出動16架直升機在策略性地點投放水彈，以及逮捕應對非法燃燒行為負責的人士，以應對跨境煙霾課題。”

她披露，印尼也正與相關機構合作，以確保採取行動解決問題的根源。

“氣候乾旱及西南季候風來臨更加劇了跨境煙霾問題，過去一周，加里曼丹的熱點就高達811個，蘇門答臘也有247個熱點。”

公眾也可瀏覽東盟專門氣象中心（ASMC）官網（http://asmc.asean.org），以獲取及跟進熱點資訊。