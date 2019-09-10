“警官搞定反貪會”音頻流傳 霹警將鑒定聲音屬誰

（怡保10日訊）社交媒體於8月間廣傳一段以國語對話的音頻，當中疑是霹州行政議員阿都尤努斯助理的男子致電某“警官”表示“搞定了”反貪會，希望警方也給予同樣的協助；針對此事，霹靂州總警長拿督納沙魯丁指出，警方已將音頻交給鑒證部，以鑒定聲音屬於警員還是反貪會人員，而作出投報的警員也已錄取口供。

他表示，音頻中的人物沒有表明自己來自哪里，警方需鑒定相關人物是來自警隊還是反貪會。

“警方已針對此事開檔調查，此案將納入此前已開的兩個檔案一起調查。”

上述所指的兩個檔案，一個是針對阿都尤努斯前助理馬永健報案指對方曾指示他拍攝政府機密文件並涉嫌洩漏政府機密；另一個則是針對阿都尤努斯的投報。

納沙魯丁是於今日主持中霹靂警區主任移交職權儀式後，在記者會如此表示。

中霹靂原任警區主任莫哈末再納警監獲擢升至武吉阿曼刑事罪案調查部，出任檢控與法律組副總監，警階升為助理總監，他的職位由吉打萬拉峇魯原任警區主任巴魯丁警監替代。

莫哈末再納於2002年加入警隊，曾在八打靈再也、梳邦和關丹服務，曾擔任而連突副警區主任，他自2017年2月20日接任中霹靂警區主任，服務了2年7個月。

新任中霹靂警區主任巴魯丁警監出生於雪蘭莪州巴生，現年56歲，他於1982年加入警隊，曾擔任吉打州哥打士打警區主任、居林副警區主任，擢升為中霹靂警區主任前擔任萬拉峇魯警區主任。