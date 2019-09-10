607 Grab機被停牌 25%成功上訴可續載客

（吉隆坡10日訊）馬來西亞電召車權益運動發言人吳健南說，經過該組織於7月26日與Grab公司對話，後者於8月27日回應，指607名被停牌的Grab電召車司機中，已有152人或25%成功上訴，可以繼續為乘客服務。

為了避免再有類似無理解僱的事件，他於今日主持與逾40名Grab電召車司機的對話會議後召開記者會說，他們希望當局成立電召車司機仲裁庭。

吳健南也是馬華公民社會運動局主任；他說，雖然滿意Grab公司的回應，但他不滿Grab公司的解僱機制，即隨時可以單方面終止電召車司機的服務，沒有為他們提供上訴及解釋的平台。

他也對備忘錄其他的訴求，分別是公司與司機“業務夥伴”的合理性、根據服務年限提前通知他們停牌原因、提升司機工作環境的安全水平及內部調查假或代理戶口等事宜，沒有獲得Grab公司重視，感到遺憾。

“司機已成功考獲公共服務交通執照（PSV）的執照，政府有義務保障電召車司機的權益，不能讓司機隨時再遭無理解僱。”

吳健南說，該組織與電召車司機展開對話後，有者建議成立電召車仲裁庭，就如房屋仲裁庭及消費者總裁庭，而非單方面讓電召車業者裁決。

他說，維護司機的權益是政府的基本責任。

“交通部身為頒發PSV單位，向司機提出諸多要求，卻沒有承擔責任維護權益，隨時被不合理的解僱，是政府的基本責任。”

他透露，馬來西亞電召車權益運動的下一步計劃是邀請交通部長陸兆福和司機對話，但部長卻沒有對分別於6月及9月發出的邀請函給予回應。

“不管部長有沒有回函，我們依然會風雨不改，10月11日上午11時，準到部長的辦公室等候。”

他也透露，該組織經針對電召車司機遭不公平待遇一事，於上周成立全國秘書處。

吳健南也批評政府對公共服務交通執照政策一改再改，原是電召車業者的準證，如今卻連電召車司機也要考取。

“如果一名司機同時為32家電召車業者服務，是否要將PSV準證貼滿車鏡，我們認為很不實際。”

另外，上訴成功的電召車司機陳文武和彭福祥表示，他們都因為乘客投訴而被要求停止服務，而電召車業者理應在接獲乘客投訴後，向乘客和司機了解事發情況，而非無理解僱。(LMY)