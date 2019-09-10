同款車同車牌 路稅被人代繳 女子疑轎車資料遭盜用

（吉隆坡10日訊）一位女車主去年及今年在更新轎車路稅時竟發現已有人代為繳付了路稅，加上她朋友在其它州屬有發現另一輛與她一糢一樣，即相同車型和車牌號碼的車子，讓她不禁懷疑轎車資料已遭人盜用。

來自加影的方女士（47歲）聲稱，她因擔心其轎車資料被用於複制車一事，將來恐引起更多的問題，主動報警及向陸路交通局反映。

惟因發現執法單位一直沒採取行動，因此今日特向民政黨公共服務與投訴局主任張健峰求助。

她是在去年5月到MyLink更新其Naza Citra轎車的路稅時，才獲知已有人繳付了相關費用，當時她並不以為意。

她事後便到陸路交通局，繳付50令吉獲取一張新路稅，原先的路稅就視為報廢了，而繼續駕駛這輛轎車。

她今年5月再次前往MyLink更新路稅時，又碰上相同的狀況；她當下認為，不可能又如此巧合會有人又代繳付，所以便聯系上其保險代理。

“我的代理進一步查詢時發現，我的轎車車牌號碼，去年5月在八打靈再被人用以註冊在一輛嶄新的轎車上。”

“實際上，我的轎車是在2006年於吉隆坡註冊的，車子已有13年的車齡，這讓我懷疑轎車資料遭人用在複制車上；我發現此事後，為了避免不必要麻煩，暫時停用此車，並泊放在家中。”

方女士提到，她的友人在2個月前於森美蘭馬口，曾發現一輛與她的轎車一糢一樣車型及車牌的車子，並馬上拍下照片傳給她過目。

她說，有關的轎車車型及車牌和她的車子完全一樣，唯獨對方車子是深藍色，而其轎車目前是銀色。她當初註冊轎車時，車子的顏色則是淡藍色。

他已在7月17日，前往加影警區總部投報。

針對上述事件，張健峰已致函陸路交通局總監反映此事，盼可早日解決此問題，並希望執法單位打擊複制車，以免真正的車主接獲無辜的罰單及承受不必要的責任。