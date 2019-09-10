藉口扣押商人現款 2警串謀友人搶123萬

（吉隆坡10日訊）抵不過金錢誘惑，2名警員串謀友人，一年前開始瞄中一名經常來馬經商的印尼籍商人，並在上周六“公器私用”，藉故“扣押”商人41萬3000新元（約123萬9000令吉）款項，惟最終事機敗露而落入警網，自毀前途。

除了2名警員外，警方還扣留另外5名男子助查。

這起案件上周六下午5時許發生在首都武吉免登某一座公寓單位。遭劫的印尼商人當時是與2名生意夥伴在公寓單位會面後，他與當中一人外出用餐，單位內獨留另一名生意夥伴。

生意夥伴失蹤4警突現身

在約半小時後，商人回到公寓單位，卻發現單位內出現4名身穿警察制服的警察，而其生意夥伴卻不知所終。

4名警員隨後藉故“扣押”商人裝有41萬3000新元的行李箱後，匆匆離開公寓單位。“商人之後多次嘗試聯絡生意夥伴卻不果，覺得事有蹊蹺，立即向警方投報。”

2警隸屬金馬警區總部

消息說，警方接獲投報後立刻展開調查，在當天逮捕2名隸屬金馬警區總部巡邏車隊和行動室的警員助查，年齡分別36和43歲。

隨著2人落網，警方根據情報再捕5名年齡介於36至59歲的男女，目前還在追查2名嫌犯的下落。

消息說，警方調查顯示，這2名落網黑警並沒有面對財務困難，他們疑是經不起友的慫恿，及抵不過金錢的誘惑而答應“幫忙”他們籌劃這一場劫案。

據了解，警方已二度延扣被捕嫌犯，目前援引刑事法典第395（結夥搶劫）條文調查此案。