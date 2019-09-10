國家元首若916前未御准 威省市局或展延陞格日







（檳城10日訊）威省市政局（MPSP）升格為威省市政廳（MBSP）只欠東風，如果國家元首來不及在9月16日前簽署御准，或將展延升格日期。

檳州地方政府、房屋、城鄉規劃委員會主席佳日星說，州行政議會早在6月26日決定，威省市政局將於9月16日馬來西亞日升格市政廳，同時委任現任主席拿督羅查里為市長。房屋及地方政府部正與國家王宮交涉，而檳州政府也積極與房地部交涉，希望在16日前拿到御准信函。

配合升格擬18計劃

他今日召開記者會說，配合威省市政局升格，當局擬出18項計劃及6項指南以提升服務水平。

他說，在1974年7月1日，威省地區分別有北區縣議會（MDU）、中區縣議會（MDT）及南區縣議會（MDS），這3個縣議會最終被合併成威省地方政府管理委員會，並在1976年12月15日升格為威省市政局。

隨著檳島市政局在2015年升格為市政廳，威省市政局也符合所有升格條件，因此在去年2月22日提出申請。州行政議會在去年11月7日，根據1976年地方政府法令4（2）條文接納升格建議。隨後，州政府在12月31日致函房地部，該部經過5月8日會議後，在5月16日回函表示接納。

出席者包括威省市政局主席拿督羅查里、峇都蘭樟州議員王耶宗、武拉必州議員王麗麗、柏淡州議員卡立梅達、峇眼達南州議員沙迪斯。

檳B40群14日起免費驗眼

檳城日落洞1國3州議員聯合日落洞檳行動黨日落洞區社青團及OPTIMAX眼科專科醫院，為B40低收入群體免費驗眼。

第一階段免費眼睛檢驗活動將於本月14日晚上7時至9時在峇都蘭樟巴剎前餐車夜市、15日上午9時至11時在大英義學園小販中心前，以及15日晚上7時至9時在卡巴星道漁人碼頭。

這是OPTIMAX有限公司履行企業社會責任，聯合州政府推展的活動，參與國州議員包括日落洞區國會議員雷爾、柑仔園區州議員兼行政議員佳日星、雙溪檳榔區州議員林秀琴及峇都蘭樟區州議員王耶宗。

佳日星說，免費驗眼涵蓋的服務包括免費白內障手術、津貼白內障手術、免費一般眼睛檢驗、全面眼睛檢驗津貼，以及眼疾專科咨詢服務折扣等等。

“活動上也將設有舊眼鏡回收箱，以提供沒能力購買眼鏡者獲得機會。”

驗眼活動內容包括：（一）提供B40群體免費進行白內障手術長達一年，平均每個月3隻免費眼睛，共36隻。（二）津貼價值4300令吉的白內障手術，患者只需繳付1500令吉長達一年，只限每個月2隻眼睛，共24隻。（三）出席者皆可免費獲得一般眼睛檢驗。（四）原價360令吉的全面眼睛檢驗津貼，只需繳付120令吉（禮券可在活動上領取）。（五）原價135令吉的眼疾專科咨詢服務折扣，只需繳付70令吉。

禮儀部先匯報陞格禮儀

（大山腳10日訊）儘管原定9月16日在威北甲拋峇底千禧禮堂舉行的威省市政局升格大典，尚無法確定能否如期舉行，但檳州政府秘書署禮儀部官員仄阿敏今早已向威省市政局主管、市議員及媒體匯報有關升格儀式所需遵守的各項禮儀。

仄阿敏在講解時，希望受邀出席的各造能夠在衣著、社交談吐及餐桌禮儀等方面，遵守當局的規定，如出席者需要衣著端莊，穆斯林男性及女性需身穿傳統馬來服；非穆斯林男性則穿西裝長褲及結上領帶，非穆斯林女性則可身穿傳統馬來服裝或穿西裝長褲。

這場匯報會是于今早約10時，在柏達鎮的威省市政局總部會議廳舉行，出席者包括市局秘書羅斯娜妮、全體市議員及媒體代表。

僅受邀嘉賓能出席

當局今日也陸續發出升格大典的邀請函，給受邀出席見證這項歷史性慶典的嘉賓與媒體。邀請函上注明，這項升格儀式將于9月16日早上9時30分開始進行，至11時30分結束，只有受邀的嘉賓能出席這項儀式。

當天受邀出席的嘉賓包括檳州元首敦阿都拉曼阿巴斯、房物與地方政府部長諾萊達、檳州首長曹觀友及行政議員等。

屆時，檳州元首將宣佈該局升格為市政廳，檳州首長曹觀友會頒發委任狀給新市長拿督羅查里後，羅查里將現場宣誓就任。屆時，檳州元首也會移交御杖給市長。

儀式結束後，羅查里將在下午2時在大山腳柏達鎮的威省市政局總部發表演說，及主持威省市政廳升旗儀式，市政廳的歌曲及徵章字眼也將更換。