首相：提高產量 建議併田大規模種稻





（亞羅士打10日訊）首相敦馬哈迪勸請農民改變依賴政府補貼維持生活的思維，若持續有這想法是很羞恥的。

馬哈迪今日在米都為全國稻米大會主持開幕後在記者會上說，稻米是國家重要糧食之一，但偏偏作為國內重要供應體的稻農卻是當中最貧困的群體。

他鼓勵稻農與周圍的稻農合併田地，大規模方式經營耕種工作，同時可仿效橡膠園或油棕園主，善用園地空間，種植蔬果或進行畜牧業增加收入。

勸農民別依賴津貼

他說，吉州是國家米倉，在供應國家米糧上佔了40％，而隨著國民人口增加，供應量需倍增，因此稻民需要做出改變。

他認為，如果再持續以小範圍和小規模耕種方式，情況就是原地踏步，不單單無法提升生產量，生活也繼續貧困。

“其實稻農合併田地大規模的建議早在20多年前已提出，當時在吉北本同阿山爪哇曾有約10名稻農響應這建議。但後來，這計劃卻被指因大規模經營，田地會被大風催毀的風險，隨後這計劃就不了了之了。至於這說法成不成立，也不曉得。”

無論如何，他認為，稻農合併田地大規模經營的這方式是可行的，即稻農可集合人力和財力，利用更先進的科技與機械，事半功倍的提升稻米生產量。

他指出，政府也有向外國取經，以及鼓勵國內大學多培育農業領域管理專才，讓這些大學生可以他們的管理知識，協助稻農改善他們的管理稻田方式。

同時，敦馬也勸請國人在國家稻米供不應求下，國民不妨也可考慮減少吃米飯，照顧健康避免發胖患上糖尿病。

蔬菜若能自給自足 600億元進口額自己賺

馬哈迪說，我國每年需進口約600億令吉的蔬菜，如果本地農民可做到自給自足，這筆600億令吉就可由本地人賺取，進而改善農民生活水平。

他說，稻農可仿傚橡膠園或油棕園主善用園地空間，種植蔬果或進行畜牧業，或者可在有空檔時製作一些手工藝品和小型生意來改善生活。

“稻米每年只進行兩次耕種和收割，稻農可善用空檔時間經營其他農作物。但偏偏如今很多小田地是婦女去耕種，而丈夫就到咖啡店高談闊論，打發時間。”

他說，農民可通過出口本地水果賺取豐厚收入，譬如深受中國人青睞的貓山王品種榴槤。據說，單單一棵貓山王品種榴槤樹就能得到很好的回本。

“其實榴槤的豐厚收成就可讓農民擺脫貧困生活。可是很多小園地的農民卻不願種植榴槤樹，縱使只需一英畝地就可種植多棵榴槤樹，他們也不願種植。”

他也指出，稻農除了耕種稻米，其實可利用稻田旁的地段種植榴槤、鳳梨或其他水果，來增加收入。

續探討公務員退休金

馬哈迪說，內閣將會繼續探討退休公務員的退休金，確保他們得到合理款額，以及福利獲得保障。

他說，公務員在退休後是可領取半薪，但如果以20年前和今日的公務員薪水相比，是有很大的差異。

“20年前一名高級公務員薪水約6000至7000令吉，退休後可享有每月3500至4000令吉。但如今一些高級公務員的薪水就有2萬令吉，退休後就可得到1萬令吉。”

他指出，如今生活費不斷上漲，政府會不斷探討這問題，以保障退休公務員的福利。

另外，詢及有公務員反對政府未來或停止僱用永久公務員，將合約制擴大至現有的永久公務員一事，馬哈迪表示他不知情，因內閣不曾討論這課題，而這課題也不是部長向外界提出。

若要與巫統結盟 伊黨應收回異教徒論

馬哈迪認為，伊黨若要與巫統結盟，伊黨主席拿督斯里哈迪阿旺就該收回早前斥指巫統是異教徒（kafir）的言論，否則兩黨合作，那意味伊黨也是異教徒。

馬哈迪被詢及針對巫統與伊黨將於本月16日簽約合作結盟的看法時笑言，這場戰爭無法停止。以前伊黨和巫統是敵人，如今卻合作。

“伊黨必須作出更正言論，即‘我們（伊黨）道歉，因為我們口誤說巫統為異教徒’。”

BERNAS特許權後年屆滿

農業與農基部部長拿督沙拉胡丁指出，國家稻米局（BERNAS）特許權在2021年屆滿，內閣正在研究方案來代替該局的職務。

他透露，民眾誤解該局只是負責進口米的工作，事實上，當局也負責任務非常廣泛，包括國家食品安全問題、儲備米糧、得到執照來賣進口米給批發商等。

他也說，政府開放給有意替代當局的私人界、機構和非政府組織向政府作出申請，惟，必須符合上述的工作條件。

他透露，政府接收各方面的申請書後，會在半年內完成審核，符合資格的單位，該部會帶去內閣討論。

他宣布，國家稻米局或接管該局的單位，未來獲得利潤必須抽一些款項到農民投資基金，該基金是要協助農民和農民子女的教育。

這場為期3天展開的全國稻米大會獲得全國450名代表出席，主題為“以商業化方式發展稻米業”，多位參與者會在研討會上提出寶貴見解。出席開幕禮嘉賓包括吉州務大臣拿督斯里慕克力、吉州行政議員阿茲曼和吉州議長拿督阿末卡欣等人。