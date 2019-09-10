治安隊圍堵馬賽地 匪踩油撞摩多逃逸











（威南10日訊）3天前破屋行竊掠走逾萬令吉金飾，馬賽地竊賊食髓知味再到新邦安拔獵物，唯行跡敗露被治安隊用摩多圍堵，竊匪發難踩油門撞倒摩多突圍逃逸。

這起事故是昨日下午近2時，發生在新邦安拔怡蘭園3/1條路。當時，新邦安拔治安醒覺公會理事會主席吳振成和隊員在後巷前後包抄著該輛馬賽地轎車，吳振成欲以摩多擋車，匪徒直接撞倒摩多逃離。

食髓知味再尋獵物

吳振成受詢時指出，這輛灰色馬賽地是在吉隆坡報失的轎車，竊賊在幹案過程偽造車牌。本月6日中午1時許，這輛車在新邦安拔淡汶再也花園第2條路出現，賊徒破門而入偷去價值一萬多令吉金飾。

昨天下午1時許它又在出現在淡汶再也花園，居民葛先生留意到這輛車而通知吳振成，他本身也一直尾隨盯梢，以掌握匪徒的位置。

吳振成等人趕到淡汶再也時馬賽地突然失去蹤影，過後發現這輛車原來轉往毗鄰怡蘭園兜尋下手目標。他們一路跟蹤賊車到3/1條路後巷時進行包抄，賊徒為了突圍踩油門撞倒吳振成的摩多，所幸他沒有受傷。

“我們的隊員一直追到淡汶大道收費站，馬賽地轎車進入大道後北上往柔府方向而去，然后失去蹤影。”

他說，從本月6日的破門行竊案取到的閉路電視，馬賽地車主曾與一名騎摩多的印裔男子說話，由此推測他們是同黨，各乘不同的交通工具在花園住宅區兜尋獵物。

雖然摩多被撞損導致他破費維修，吳振成仍感欣慰賊徒沒有機會下手。他非常感謝隊員們合作無間，街坊們和左鄰右舍守望相助，各單位一起為維護社區治安而努力。