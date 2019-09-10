販運人口出新招 僅接應兩三人避警目





（加央10日訊）販運人口集團為了掩人耳目改變私運手法，每次行動僅販運兩至三名人口，讓人以為是雇主載送外勞出入園丘工作，實則是接應人蛇後送往販賣目的地，同時也方便被執法者發現時能及時讓人蛇跳車逃逸。

玻州移民局主任峇斯禮說，該局在上周展開的2項埋伏突擊行動上，發現販運集團都使用上述手法幹案，並在行動中逮捕了5名非法入境者及一名疑是販運仲介的35歲本地青年，后者已被延扣至本周五（13日）。

捕5非法入境者1仲介

“移民局發現人口販運私梟幹案時，不再如同以往將數十人擠滿一車運往目的地，而是僅載兩至三人而已，以免引起執法員的疑心而被取締。”

峇斯禮今日召開記者會說，上述兩項行動分別在本月4日及6日展開，3名緬籍與2名孟加拉籍男子因未持有合法入境准證而被逮捕，他們年齡介于25歲至36歲之間，當中有2名孟籍男子持有聯合國難民證。

他說，首項在朱賓農業區展開的行動上，巡邏任務中的執法員發現一輛可疑國產英雄車后便驅車赶上將之截停，經過檢查后發現開車的緬籍男子乃非法入境，也無照駕駛。另外車上2名同籍男子也一樣是非法入境者。執法員隨后將他們一行三人及該輛疑是尚未供完車貸的續供車扣返玻州內政部大廈的拘留所。

峇斯禮透露，次項行動則在6日凌晨1時30分展開，當時該名本地男子駕駛一輛丰田四輪驅動車在朱賓農業區，即距离玻泰邊界1.5公里處接走2名孟加拉籍男子時被埋伏多時的執法員取締。

“當該名本地男子抵達該處時，迎面來了一輛轎車，較后本地男子將車燈閃爍几下，相信是向對方傳達安全與順利的指示，隨著有2名孟加拉籍男子下車走向本地男子駕駛的四輪驅動車。”

當該名本地男子在2名孟加拉籍男子上車准備開車离開時，埋伏該處的執法員隨即展開行動，當時車上2名外籍人士見狀后也急忙跳車逃跑，但還是被執法員從后追赶上前將他倆逮捕。

峇斯禮說，移民局初步調查發現該名本地男子藉著在該農業區种植的便利進行販運人口已近2年，每次行動時僅會私運2至3人，每次私運行動賺取至少5000令吉佣金。

當局在2項行動上也起獲10架疑是作為私運活動聯絡的智能手機與4900令吉現金。

移民局將援引1959/63年移民法令（2002修訂）第56（1A)(c)條文、第55E條文、第6（1）（c)條文、第51（5）（b)條文及第49A條文調查上述2宗案件。