家具廠大火 男員工燒死





（八打靈再也10日訊）一間位於雙溪毛糯新村工廠路的家具廠於昨日傍晚發生火災，不料今早消拯人員在火災現場發現了一具焦屍。

雪州消拯局今早發布文告指出，該行動中心於昨日傍晚6時10分接獲投報後，派出了25名來自雙溪毛糯、白沙羅及哥打胡姬消拯局的消拯人員趕往現場撲滅火勢。

根據文告，消拯人員抵達現場時，發現火災燒毀佔據兩個雙層單位的家具廠，消拯人員花了半小時才將火勢控制，以免波及到隔壁工廠。

消拯人員於昨晚就將火勢完全撲滅，且在現場進行後續工作，直至今晨2時22分，家具廠老闆突然告知消拯隊指其他的1名華裔男員工下落不明，因此消拯局較後派出消防犬隊（K9）到現場進行搜索失踪的工廠員工。

消證人員較後於今早8時20分，在消防犬隊（K9）的警犬在災場搜出一具人類骸骨，相信是失踪者鄭志勇（譯音，32歲），消拯人員較後將骸骨轉交給警方送往雙溪毛糯醫院進行解剖，目前還在調查火患的原因。

另一方面，雙溪毛糯警區主任莎法阿頓警監證實這起案件，目前警方援引猝死案角度調查此案件。

“火災發生後，家具廠老闆就一直在尋找與他失聯的男員工，直到尋找不過後才像現場的消證人員求助，消拯人員是於今早在災區的廁所內找到相信是死者的骸骨。”