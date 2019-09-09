續撥中小企5千萬微貸 林冠英：不會交由自立合作社

（吉隆坡9日訊）民主行動黨秘書長林冠英指出，“華商中小型企業微型貸款”今年將繼續獲得5000萬令吉的撥款，但一樣不會交由馬華操縱的自立合作社辦理。

他於今日發文告說，有意申請“華商中小型企業微型貸款”可以向國民儲蓄銀行（BSN）申請，年利率為4%。

年利率為4%

“民眾無需通過中介，更無須繳付傭金就能申請貸款。”

他說，“華商中小型企業微型貸款”於2018年推出後，獲得民眾熱烈的回饋，已經全數借出款項。

他說，中小型企業申請這項貸款的條件之一是年營業額必須在100萬令吉以下，以及必須擁有執業半年的證明，並繳交公司行號半年來的銀行賬單。

林冠英說，希望聯盟政府執政一年多，就撥出1億令吉（2018年5000萬令吉，2019年5000萬令吉）作為“華商中小型企業微型貸款”，相較國陣執政61年，常常於當年宣布有關撥款後，必須等上兩年才能拿到這筆款項。

“即便去年509我國历經政權轉移，有關項目一樣繼續獲得撥款，顯示聯邦政府關註華裔中小型企業。和過往不同的是，這筆國家撥款將會輸送到國民儲蓄銀行，由銀行承辦借貸事項。”

“華商中小型企業微型貸款”將為有需要者提供微型貸款，以協助他們周轉或拓展生意。這項年利率為4%貸款的申請條件相對寬松，最低借貸額度為5000令吉，最高則為5萬令吉。歡迎全國各地的華商即日起向國民儲蓄銀行申請。政府將致力確保上進的華裔業者能夠依據他們的能力與需求獲得貸款便利。”

林冠英說，和去年一樣，政府不將“華商中小型企業微型貸款”的5000萬令吉交由馬華擁有的自立合作社（KOJADI），而是轉交國民儲蓄銀行處理。

“雖然馬華一直否認涉及自立合作社的控制權，但自立合作社里的15個董事局成員中，其中6名來自馬華合作社（KOMAWAH），他們擁有321個投票權，而5萬9937個人會員卻只有265個投票權。換言之，馬華合作社的投票權是超越個人會員。”

“最近自立合作社董事主席黃炳火也證實馬華幹預合作社，我們認為，政治與經濟商業必須分開，國家才能健康成長，經濟才能夠百花齊放，若搞政治的人也搞經濟，也許最終會導致貪污腐敗。”

他說，聯邦政府希望通過這個微型貸款，可以作為一個替代的方案，讓業者能夠得到微型貸款，進而於2019年擁有更好的表現，為馬來西亞的經濟作出貢獻。