楊美盈：大使見印尼政府 外交照會速滅林火

（吉隆坡9日訊）能源、科技、科學、氣候變化及環境部長楊美盈說，環境部正與外交部合作，以向印尼政府發出要求緊急撲滅林火的外交照會（diplomatic note）。

她於今日在其臉書專頁發文說，馬來西亞駐印尼大使已被安排於周一會見印尼政府。

“他們會在會議結束後安排一個電話會議，讓環境部長與對方通話，好讓印尼政府了解撲滅林火的急迫性。”

她也透露，國家天災管理機構（NADMA）正與環境部（通過MetMalaysia）及國防衛隊進行協調，以在情況（當有足夠的雲時）允許時制造人造雨，以便在嚴重的災區進行臨時救援。

滅火才是解決問題根源

不過，她說，撲滅印尼的火災才是解決霧霾問題的根源，否則煙霾在下過雨後還是會再回來。

“因此，撲滅印尼的林火是當務之急。政府已準備提供任何形式的援助，協助印尼在加里曼丹和蘇門答臘島滅火。”

她說，政府將耗盡所有外交管道，以促請印尼政府對霧霾問題採取行動。

“我相信，季候風於9月轉變風向時，馬來西亞的霧霾情況會有所改善。”

楊美盈說，早於8月舉行的部長級會議及跨境煙霾污染會議上，政府就已提出這個議題，當時出席的包括汶萊、印尼、新加坡及泰國的代表。馬來西亞當時與4國達致協議，以於8月至10月的乾旱期間，通過監督與增加預防措施來減少跨境煙霧問題。

“不幸的是，印尼的火災情況一個月之後仍沒有好轉，反而更糟糕。”

Jakim籲全國清真寺 求雨禱告減霾害



（吉隆坡9日訊）伊斯蘭發展局（Jakim）籲全國清真寺舉行求雨禱告（Solat Istisqa），以減少煙霾給國內尤其是東馬帶來的影嚮。

根據馬新社，伊斯蘭發展局總監拿督莫哈末諾丁在一篇文告中指出，這項求雨禱告行動是國家災難管理機構（Nadma）所提出的建議，因此該局要求各州伊斯蘭宗教局給予配合，讓州內清真寺執行這項禱告。

他說，伊斯蘭發展局屬下3所清真持，即國家清真寺、布特拉清真寺及布城的端姑米占再納阿比丁清真寺，會於今晚進行求雨禱，並邀請所有穆斯林出席。