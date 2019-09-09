機場稅高 用KLIA吃虧？ MATTA：IATA言論不理

（吉隆坡9日訊）對國際航空運輸協會（IATA）亞太區區域副主席康拉德克利福德發表的“吉隆坡國際機場（KLIA）乘客及航空公司吃虧論”，馬來西亞旅游總會（MATTA）拿督陳國良發文告駁斥，指對方不應該將其他設備較少的國際機場與吉隆坡國際機場比較，或聲稱吉隆坡國際機場徵收更高乘客服務費（PSC）不合理。

他指出，浮羅交怡、檳城、士乃、古晉及亞庇的國際機場，水準比不上吉隆坡國際機場，設備也較少，支付吉隆坡國際機場（等級）的費用是不公平的。

他強調，這無關歧視，航空公司可以根據他們是優質或低成本服務性質，選擇在任何機場或航站運作，乘客也一樣擁有選擇。

*****稱KLIA設備較好

“使用吉隆坡國際機場的航空公司及乘客需付得更多，而使用吉隆坡第二國際機場（KLIA2）付得較少是公平的，吉隆坡第二國際機場的設計及建造本來就為了做為低成本航空航站。”

康拉德早前指其他機場的乘客服務費較低，因此使用吉隆坡國際機場的航空公司及乘客吃虧，甚至指控馬來西亞政府“歧視”使用吉隆坡國際機場的航空公司及2800萬名乘客。

陳國良認為，交通部如今根據不同機場的基礎設施徵收不同的收費，是應該受到稱贊的。

他說，馬來西亞旅游總會全力支持調低設備比不上優質機場吉隆坡國際機場水準的機場的乘客服務費。

“我們慶幸內閣有遠見，以徵收合理乘客服務費將我們的旅游業引導至正確方向，作為全國機場（除了士乃機場）的擁有者，我們的政府考量了所有因素並作出了最合理的決定。”