推嬰兒車偷奶粉 無業夫妻變賣換錢

（新山9日訊）一對無業華裔夫婦以嬰兒手推車掩人耳目，二度到新山一家商場的藥妝店行竊，企圖偷到奶粉和雞精後拿去轉賣，結果被保安員揭發，人贓並獲！

這宗竊案於昨晚7時許發生在新山市區某商場的藥妝店，嫌犯是53歲華裔男子及其49歲的妻子。

這對夫婦的偷竊行為，也被店面的閉路電視拍下。根據案情，夫婦倆推著嬰兒推車進入藥妝店後“分工合作”，妻子先把要偷的物品轉移到沒有店員的角落，再將贓物放入嬰兒推車上，然後丈夫推著嬰兒推車“接貨”，把偷到的贓物搬到轎車後備箱，妻子則假裝無意購物離開店面。

然而，商場保安員在停車場巡視時發現這對夫妻行色可疑，於是上前截停對方，並要求出示收據，見兩人拿不出收據，保安員立刻搜查他們的車後備箱，發現里頭有17罐奶粉和7盒雞精，進而揭發夫妻倆的偷竊行為。

拿不出收據當場被捕

據了解，東窗事發後，這對鴛鴦賊試圖逃跑，但最終分別在停車場和商場手扶梯處被逮住。

新山南區警區主任沙胡利納受詢指出，這對華裔夫婦已認下罪行，更透露這是他們第二次在同一家藥妝店行竊。

他透露，這對夫妻企圖偷走的物品包括14罐850克奶粉、3罐900克奶粉、2盒30罐裝原味雞精及5盒12罐裝蟲草雞精。他們聲稱是因為沒有工作沒有收入，因此打算偷竊這些物品後，將之轉售套取現金。

“其中男嫌犯曾在2011年和2013年都有過偷竊案底，警方已經延扣兩人進一步調查。”

目前，警方援引刑事法典第380條文（偷竊）調查此案，而兩名嫌犯今日已被帶到法庭申請延扣。