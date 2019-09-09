檳恆毅中學女生肺癆逝世 全校消毒

（檳城9日訊）檳城恆毅中六生余佳珉因肺癆逝世引起廣泛關注，除了檳州衛生局官員上週到該校檢驗400多名教員與學生外，該校在上週六及今日也安排清洁公司到該學校全面性的清理與消毒。

恆毅董事會總務拿督吳文寶說，昨晚因在校園舉行校友回校日晚宴，因此前日已在校園底樓的所有範圍消毒。

“今日消毒的範圍是宏源樓，也是佳珉就讀中六的建築物，包括她生前活躍的華樂室。”

“這400人曾經與佳珉有過近距離的接觸。”

二氧化鈦氣體可停留一年

今日前住該校消毒的公司負責人鄧振勝說，他是在校園噴射二氧化鈦（Titanium Dioxide），此氣體會在物體表面上形成光觸媒（photocatalyst），類似人造光合作用，將病菌化解為二氧化碳或水。

“這是日本研發的科技化學，這氣體能停留在物體上長達一年。”

檢驗報告未出爐

針對坊間傳出有師生的檢驗結果呈陽性反應，吳文寶今日矢口否認。“目前有關檢驗還在進行中，報告都還未出爐，何來呈陽性之說。”

他指出，衛生局上周開始陸續派員為近400名師生檢驗，目前檢驗工作尚未完成，報告也還未出爐。

他說，從上週二開始，每天衛生局都有派官員到學校為師學檢驗，該校擁有將近3000名學生，當局會檢驗300至400名學生，唯有關的檢驗尚在進行中。

家協與家長商討方案

恆毅中學家教協會主席蔡麗娟在接受光明日報記者訪問時說，該校出現肺癆病例後，校方已第一時間和家長召開會議商討解決方案，家長也會在家照顧孩子的飲食健康，保持環境清潔。

她說，該校向來注重學生的學習環境和飲食衛生，家長也會定時在校內食堂檢查，確保各攤格售賣的食物乾淨，食堂環境、桌椅和碗碟等都保持衛生。

“家長們也已達成共識，在家中教育孩子勤洗手，並培養健康飲食習慣，提高孩子的免疫力。”

恆毅中學中六生余佳◆是在8月20日下午因在學校嚴重咳嗽並吐血，而被父親送到一家私人醫院檢查就診，8月23日重返醫院拿報告時，醫生指是肺癆。

余佳珉在8月24日下午吃藥後，在晚上約7時情況惡化並再度吐血。家人馬上把她送到檳城醫院急診部進行一系列檢查後返家。隔天她再吐血並昏厥，家屬再把她送到檳城醫院，延至27日病逝。

李文材：透明化處理

除了恆毅女學生，來自玻州馬大的21歲女學生也感染肺癆後返回檳城家鄉就診並在8月27日在檳城醫院病逝。衛生部副部長李文材今日接受光明日報記者訪問時說，不管是州衛生局或發現病例的任何機構，都應以透明方式處理，不隱瞞。

他說，除了檳州有2名少女因肺癆病去世病例，衛生部至今沒有再接獲新的投報，因此情況是受到控制的。

他指出，若檢查結果發現有受感染的新個案，檳州衛生局會馬上公佈情況，並盡速展開後續工作。

李文材強調，衛生部會繼續跟進最新情況，並努力鑑定感染的源頭。他希望接觸過死者的親友主動到政府或私人診所體檢。

他說，衛生部不會主動公開受感染病患的資料，因為這是屬於患者的隱私。他促請民眾勿過於恐慌，因為一旦 發現肺癆病患，衛生部會直接將病患隔離。

“如果檢查中發現有受感染個案，我們會告訴民眾以提高防範。”

他說，若親友照過X光和基本的健康指標都沒問題，仍需要面對6個月至1年的潛伏期後再體檢，確定沒受感染。

“一般上，若咳嗽無痰是不會傳染肺癆的，而且肺癆病通過正確的治療是可以完全康復，因此民眾若長期咳嗽且有痰，就必須盡快做檢查。”