李文材：7萬人體檢 30%糖尿病70%血壓高

（務邊9日訊）衛生部副部長李文材表示，衛生部推行的全國健康檢查計劃（PekaB40）已有5個月，當局發現在7萬人中分別有30%及70%患有糖尿病及血壓高，因此他呼籲人民要對健康負責，提早接受健康檢查免受疾病危害。

他昨晚在拉灣古打新村出席“樂聚中秋”活動上致詞說，許多人並沒有定期進行身體檢查的習慣，以至於自身患上疾病也懵然不知，因此該計劃可借機提升民眾對身體檢查意識，讓人民對自身的健康負責，提早接受身體檢查。

“很多人在身體檢查後才發現自己已被無形的疾病纏上，這是一個糟糕的情況，因此我們希望大家可以借此機會進行身體檢查，若是被查出患上癌癥、心臟病或是白內障等疾病，也可在該計劃下獲得治療補貼。”

李文材也提及，禁煙令執行後，若再像鄰國新加坡般在特定地區設立禁煙區，將會引起更大的反彈，我國禁煙的情況將會更加嚴峻。

獅城禁煙更嚴厲

“在大馬，只要在餐館10尺範圍外就可抽煙，而鄰國新加坡情況更加嚴厲，比如說烏節路（Orchard Road），煙民只能在政府所規劃的一個小地區內吸煙，若是我國效仿新加坡在地區設立吸煙區，將會引起更大的反彈。”

由務邊國州議員服務中心主催，拉灣古打新村及榮豐園新村村委會所主辦的“樂聚中秋”月光會昨晚在拉灣古打籃球場進行，當晚除了有來自不同的會館及協會的歌舞表演之外，主辦方也在現場安排了手工肥皂、月餅制作及漢服試穿等活動讓民眾參與，吸引了不少村民攜帶孩子一同參與此熱鬧盛會。

李文材在活動上也向拉灣古打的民眾承諾，該區的民眾大會堂會在任期內完成，讓民眾可以享用大會堂的設施，以進行各項社區活動。

迪遮區州議員黃詩情則在活動上致詞表示，人民對社區的歸屬感及參與感可以讓社區改革事半功倍，只要人民對社區有歸屬感，那麼人民就會積極參與及維護自身的社區，進而讓社區獲得良好的改革及發展。

她透露，接下來州政府也會在近期內在拉灣古打建立新的民眾大會堂，讓村民得以享用大會堂的設施，舉辦更多的社區活動，聯系彼此之間的感情。