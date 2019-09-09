林冠英：剝奪消費者權益 杯葛非穆產品破壞團結

（吉隆坡9日訊）行動黨秘書長林冠英表示，杯葛非穆斯林和非土著產品運動將剝奪消費者使用某些產品和服務的權益，或導致消費者無法獲得更好的定價和質量，甚至是被忽視或犧牲。這將會促進新的種族主義和宗教極端主義之意識形態。

他說，國家愛國者協會的觀點是正確的，希望聯盟聯邦政府在較早前並沒有出來反對由若干傾向反對黨的非政府組織所推行的杯葛非穆斯林和非土著產品與服務的運動，直至杯葛運動得到巫統和伊斯蘭黨的上級領導人公開並支持，且通過操弄種族和極端主義者的宗教敏感性獲得公眾關注之後，希盟政府始看到這對民族團結、多元化和宗教和諧的潛在危險。

該協會主席兼退伍軍人阿斯哈將杯葛運動視為“荒謬、非理性、愚蠢和具有破壞性的”，它有可能阻礙經濟發展，並且必然會失敗。

內閣推購國貨運動

林冠英在文告強調，首相已公開促請那些號召人士停止杯葛的行為，並把這些人形容為心胸狹隘，只會在其他人身上制造憤怒。而內閣幾天前也發表聲明，反對這種杯葛行動，因為這危害了國家的團結，同時內閣亦開展了一項購買馬來西亞國貨與服務的運動。

他指責，盡管其中一個傾向反對黨的杯葛運動發起組織否認發動有關行動，但伊黨和巫統的全國性領袖依然繼續支持這一分裂和破壞性十足的運動。

“令人遺憾的是，這樣的杯葛運動推行以來，有一些非穆斯林或非土著政黨，諸如馬華或國大黨，他們依舊與伊黨和巫統保持政治合作，毫不羞澀地貶低自己。

“目前為止，他們甚至不敢直接向伊黨和巫統的政治主子提出反對意見。這當中顯示的差異是，希盟內部通過積極參與和討論，以便可以形成共識；而伊黨和巫統聯手組織的新聯盟則是單邊的，必須絕對服從。”