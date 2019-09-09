【被指非法發中國人大馬卡】 多次澄清難阻謠言散播 國民登記局報案

（布城9日訊）隨著多次澄清網傳5名中國人持有大馬卡及當局非法發出身分證給中國人是假消息，但卻無法阻止謠言在網上發酵，國民登記局因此決定報案，並由警方處理。

國民登記局總監拿督魯斯林於今日上午9時針對上述2則網絡謠言前往布城警區投報，並呼籲民眾不要在社交平台上以訛傳訛，即刻停止傳播不實謠言。

他過後在布城國民登記局召開記者會說，盡管國民登記局早前已經多次針對有關的網絡謠言發文告說明，卻始終無法阻止謠言蔓延散播，所以決定將此事交由警方展開全面調查。

針對網傳5名中國人持有大馬卡的照片，魯斯林強調，那其實是一起發生於2015年的制造假文件案件，反貪污委員會也已對該案件采取行動。

他說，照片中的5名中國人是犯罪集團分子，涉及在沙巴進行偽造假大馬卡犯罪活動。

已交反貪會處理

“可是，這起案件經於2015年交由反貪會處理，且直到今天還在網上廣為流傳。”

有關國民登記局被指非法發出身分證給中國籍女子的網絡謠言，魯斯林說，這名當事人是馬來西亞媳婦，符合獲得馬來西亞公民權的資格。

他指出，該名中國女子嫁給馬來西亞籍丈夫逾20年，她是在《聯邦憲法》15（1）條文下申請登記成為馬來西亞公民，符合法律原則。

“國民登記局會根據法律條規以及《聯邦憲法》規定外籍人士申請公民權的條件，因此希望有心人士停止散播謠言。”

“我們希望警方展開調查，也希望通訊與多媒體委員會針對在臉書或WhatsApp散播謠言的不負責任人士采取行動。”

8月30日，國民登記局發文告指出，網傳指中國籍人士持有大馬卡的照片是假的，照片中的證件都不是該局所發出，而是偽造的。

“國民登記局的系統都沒有這些大馬卡所顯示的資料，包括身分證號碼、照片及指紋。”

國民登記局也就中國女子持大馬身分證一事於9月7日發文告，闡明當事人為馬來西亞媳婦。

國民登記局強調，根據憲法規定，丈夫為馬來西亞籍公民的婦女是在其婚姻符合法律原則情況下申請公民權身分，而國民登記局會接受馬來西亞各種族的公民權申請，而非只限於某一特定種族。”

出席記者會的包括國民登記局副總監扎斯里卡欣、拿督沙阿頓、調查與及執法組主任努魯拉欣。