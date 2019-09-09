失望擬再發行武士債券 劉華才抨希盟舉債為榮

（吉隆坡9日訊）民政黨主席拿督劉華才對財政部長林冠英表明財政部已做好準備第二次發行武士債券感到失望，並批評希盟政府不思進取，落實有助經濟發展的政策，使國家能夠自強，反而似乎是以到處舉債為榮。

他說，政府應該專注於落實有助經濟發展的政策，而不是天天想著發行債券，靠著舉債渡日。

寅吃卯糧恐父債子還

他指出，雖然政府舉債度日是全球發達或開發中國家常態，但如果寅吃卯糧，借債度日惡化太快，未來龐大債務就必須“父債子還”，國家新生代將背負巨債，債務問題將變成“國家癌症”。

“希盟上台僅一年3個月，已經於今年3月發出總共2000億日元（約73億4000萬令吉）的武士債券，而林冠英早前出訪中國，也和中方商討發行熊貓債券，如今首相又要訪日商討二度發行武士債券，希盟難道要我們的子子孫孫負債滿身嗎？”

須擬策拼經濟找出路

“政府必須擬定全面的策略去為國家拼經濟找出路，這樣國家才有救，而不是跑去日本或中國借錢，尤其是首相在短短一年多里，就已經出訪日本多達6次，平均每兩個半月就訪問日本一次，但至今除了日本為馬來西亞發行武士債券之外，仍未看到其他實質成果。”

他也建議政府應該恢複更稅制透明的消費稅（GST），並將稅率定在4%或以下，以增加政府收入，同時也擬定全面策略減少開銷，逐漸填補赤字及改變經濟體質，實現減債目標。