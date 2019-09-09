總值16.7億元 檳水產養殖佔全國一半





（檳城9日訊）檳城水產養殖業冠全國。農業及農基工業部副部長沈志勤指出，檳城水產養殖業總值16億7000萬令吉，佔全國的50%；水產養殖業的產量與傳統捕魚的產量各佔州內海產一半，檳州也是全國唯一取得這項比例的州屬。

沈志勤今日出席首次在亞洲舉辦的“世界海產大會”開幕禮後在記者會指出，氣候變化、人口增加、地方發展等問題，導致全球目前普遍面對海產漁獲有限的問題，馬來西亞也正積極開發水產養殖業，確保未來漁產永續供應。

他說，在傳統捕魚獲得的漁獲上，馬來西亞全世界排名第16，在東南亞國家則是排名第6，我國常年出產豐富的海產、蝦類、龍蝦及海藻等。

與檳捕魚產量各佔一半

無論如何，氣候變化、人口增長、人們對海產需求增加等因素衝擊，沈志勤指政府不得不積極發展水產養殖，確保漁獲穩定供應。他說，根據聯合國糧農組織（FAO）數據，全球人口吃魚的份量，已從1961年的人均9公斤，增長到2015年的人均20.2公斤。

這世界的魚即將不夠吃，沈志勤透露，政府除了嚴禁過度捕魚、為漁船提供技術援助以增加漁獲外，最長遠的方式，就是發展水產養殖業。

針對未來的檳島南部填海會否繼續衝擊傳統漁獲，對此沈志勤指當局將要求州政府在發展與海產糧食之間，必須保持平衡。

檳助漁民轉型水產養殖

檳州首席部長曹觀友指出，檳島南部填海計劃難免對傳統捕魚業帶來衝擊，因此州政府已發展水產養殖業，包括協助傳統漁民轉行投入水產養殖、提高傳統捕魚業的科技等。

他說，很多人還不懂水產養殖業對檳州的重要，除了佔了全國養殖業一半的總值，檳城擁有進出口港口、專業漁業研究等設施，讓檳城比鄰近的浮羅交怡島，更適合成為漁業中心及水產養殖研究中心。

他指出，州政府也分階段協助漁民以水產養殖業為副業，讓他們擁有穩定的外快收入，例如教導漁民在出海捕魚之餘，也學習牡蠣（Oyster）養殖技術。

檳城理科大學海洋與海岸研究中心（CEMACS）教授拿督陳思憓指出，發展與氣候變化是一套因素組合，是全世界海產供應面對的共同問題，全球業者今日齊聚檳城展開三天的研討大會，除了探討這些挑戰，也觀摩檳城在海產供應方面，如何使用地方技術解決全球挑戰。

國際魚品檢驗中心主席麥克波德指出，今次大會獲得41個國家的350名代表參與。開幕禮受邀致詞者包括檳城研究院院長黃基明。