七里香會員拾金不昧 巫裔退伍軍人感動

（大山腳9日訊）“我萬萬沒想到華人撿到我的錢包後，還會用盡各種方法聯絡我，原封不動還給我。”

巫裔退伍軍人沙林（41歲）日前回家途中不慎丟了錢包，沒想到被拾金不昧的華裔男子楊順德撿到，還通過各種管道聯系他，並原封不動歸還，讓他感動不已。

沙林今日在爪夷區州議員方美錸、七里香聯誼會善愛之家理事會顧問彭炎丁、總務許國川及副總務黃碧蓮陪同下召開記者會說，他遺失錢包當天曾回去沿途尋找但不果，隨後才在社媒了解到錢包已被人撿到。

“丟了錢事小，丟了重要文件事大，尤其一些不良分子將盜用他人身份證幹非法勾當。對此次的義舉，我真的非常感動，萬萬沒想到是從華裔手中接回錢包，倘若對方是種族歧視主義者，相信對方不會把錢包歸還給我。”

七里香總務許國川說，會員楊順德日前在峇東埔路旁拾到一個錢包，隨後把錢包交給他。他接獲錢包後聯系方美錸，並將失主在錢包內的證件拍了照片傳給方美錸，方美錸較後上載社交媒體而成功尋獲失主。

方美錸說，現今社會如楊順德的為人已不多。他也了解到遺失物件者的焦慮，所以才透過社媒尋失物主人，而沙林在約半天後便聯系他。

他說，我國獨立以來，各族相處融洽，互相幫忙，維持和諧社會。

拾金不昧的楊順德因為身在外坡，未克出席今天的記者會。