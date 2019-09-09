懷疑自己患病想不開 老翁投河自殺







（峇株巴轄9日訊）華裔老翁懷疑自己患病，疑一時想不開而在今晨騎腳車出門到峇株巴轄大橋投河自殺。

據柔佛州消拯局的消息指，峇株巴轄消拯局於清晨5時36分接獲投報後，即與大馬海事執法機構和民防部隊一共派出4艘快艇，到峇株巴轄河展開搜尋行動，最終於今早10時52分找到老翁屍體。

死者林亞炳（79歲）生前與老伴住在周來，據現場所見，死者將腳車、錢包和拖鞋留在峇株巴轄大橋上，他躍下大橋與屍體被發現的地點距離大約200公尺。

親友在現場受訪時說，死者與妻子育有4男1女，孩子有的在本地，有的在外地，但在本地的孩子每天都會回家探望父母。

死者其中一名兒子在太平間受訪說，他是早上8時許接到警方通知才趕到現場，之前完全沒有感覺到父親有任何想要尋死的徵兆。

他透露，父親一直懷疑自己患病，家人已經帶他四處看了不同的中醫和西醫，確認他的身體沒有大礙，並鼓勵父親多出門與朋友喝茶聊天。

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