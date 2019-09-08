助學校大專維修 教部設基金充“收款中心”

（新山8日訊）教育部推出“政府學校及公立高等學府維修基金”（Tabung Penyelenggaraan Sekolah Kerajaan dan Institusi Pendidikan Tinggi Awam），讓公眾或私人界未來可通過該基金捐款，協助全國各所政府學校和大專學府的維修，讓莘莘學子在良好環境中求學。

教育部秘書長拿督莫哈末賈查里表示，有關基金是由教育部成立，並在這當中扮演“收款中心”的角色，再依據各所學校的維修需求撥出款項。

“如果捐款人要將款項捐給特定學校也可以，只是通過這個基金捐款，款項是專門用作維修用途，如學校廁所損毀、要新建籬笆等，而且通過這個基金捐款還可享有扣稅。”

他今日代表教育部長馬智禮為南馬區的政府學校及公立高等學府維修基金”的試跑做推介後，在記者會上這麼表示。

他表示，率先試跑的三個州屬是柔佛、馬六甲和森美蘭，而他也希望這些地區的公眾和企業能積極嚮應，加入國家教育的發展和建設。

他也說，盡管教育部每年都獲得財政部撥款，但其中有90%的撥款需要維持運作，另外10%才是給各所學府用在發展。

莫哈末賈查里透露，在3個月後，是項基金將會舉行正式的全國推介禮。

他早前在會上代讀教長的致詞稿時透露，全國目前有8284所國民型中小學，159所公立高等學府，盡管政府每年都撥出數百萬令吉給這些學府用作維修，但還是“僧多粥少”。