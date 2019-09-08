華文報前鋒報不能相提並論 李文材：對華文報業者不敬

（怡保8日訊）衛生部副部長李文材說，《前鋒報》不是普通的媒體，而是黨報，因此若拿華文報與《前鋒報》相提並論，是對華文報業者的不敬。

“《前鋒報》代表的不是馬來社會的中心思想，而是代表巫統，其辦報方針不但令非馬來人社會放棄該報，就連馬來社會也是如此，以致該報連員工的工錢也給不起。”

李文材今日在怡保出席霹靂老友聯誼會慶祝成立15周年時致詞時說，華文報與馬來報章的報道角度或不一樣，華文報章會傾向報道華人的課題，有可能會煽動一點，不過他不認為是問題，就如在職工會的會訊，不能奢望看到里面有講老板好話的資訊。

“馬來文報章和華文報章的報道不一樣沒關系，最重要是彼此必須根據我國建國的基石和國家憲法的價值觀。”

他也認為，大家必須接受馬來社會與華人社會出現溝通問題的事實，他為此呼籲華社在埋怨馬來社會不了解華社的當兒，也跨前一步去多了解馬來人。

“我認為身為馬來西亞人，我們有必要去學一點馬來文與馬來人溝通，這是最基本要做的事，對於還在求學者，更要專註掌握馬來文。”(BPK)

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針對上個月發生在丹絨馬林釀2死2傷的救護車翻覆事件，李文材表示，根據初步調查，該救護車的確是中了釘子，不過造成翻覆的因素也可能是其他，因為有些車子即使輪子中釘也不會翻覆，因此有關當局仍在深入調查是否存在其他原因。

不管怎樣，他指出，基於有關救護車有根據標準作業程序進行保養維修，因此可以排除維修不當因素。

他也認為，不管救護車司機面對多大的時間壓力，也必須遵守交通規則，將安全放在第一位，民眾也要對了解這一點。

“救護車司機的確常要在最短時間內趕去接載患者及將患者送到醫院，但他們這樣做時，要先照顧到安全，因為患者、醫護人員、甚至他們自己的性命都在他們的手里。”