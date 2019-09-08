魏家祥：不敢逆敦馬之意 譏希盟是一馬政府





（芙蓉8日訊）馬華總會長拿督斯里魏家祥譏諷希盟政府如今是“一馬政府”，行動黨全體議員也淪為“馬首是瞻”議員，但凡遇到有關首相敦馬哈迪的問題，皆不敢回答。

他嘲諷行動黨議員，不敢在國會中回答任何有關敦馬的問題，全部都成了“靜靜黨”，而在政策上，更是不敢逆敦馬之意，以“馬”首是瞻的態度，將整個希盟政府變成了“一馬政府”。

他更追溯到18年前的例子，當時馬華連同教育部籌辦宏遠學校，卻被行動黨元老林吉祥罵“漢姦走狗”，如今希盟辦宏願學校，教育部副部長張念群卻態度轉變，認為宏願校“概念很好”。

自稱在國會中孤軍作戰的魏家祥形容，因為不敢上廁所而忍得“好辛苦”，因為自己是馬華唯一的議員，所以連廁所也不敢上，擔心一旦離開了席位，就會被議長“略過”，失去了發言的機會。

魏家祥是於今午在文丁SR Leisure Village出席森馬華公會2019年常年大會中擔任開幕嘉賓致詞時，如此表示。這項大會出席者包括署理總會長拿督馬漢順、全國婦女組主席拿督王賽之、森馬華聯委會主席蕭開文、顧問丹斯里黃思華、拿督韓春錦、署理主席鐘明甫、秘書許金水、副主席羅秀英等。

他認為，在現今的政治生態中，不再是“得民心者的天下”，而是“失民心者失天下”，行動黨在執政後許多落實的政策中，特別在教育政策中，行動黨副部長缺乏監督，沒有盡力，最終展現無力感，更引起了人民激烈的反應。

“行動黨在當官前要殲滅馬華，當官後卻只會‘賴’前朝和‘賴’媒體，態度極為傲慢。反觀，馬華雖然在上屆大選中全軍覆沒，但我相信，馬華只要做得更好，來屆大選還有希望！”

他強調，馬華總部將會落實修改黨章，讓黨員的年齡下調，以期在未來大選中可以上陣，為馬華贏回曾經失去的議席。

魏家祥補充，馬華配合政府落實的18歲可投票政策的大趨勢，而修改黨章，鼓勵更多年輕人加入馬華，同時也會對附屬黨員做全面探討，不過細節將在日後作詳細公布。

他笑言，有多一些黨僚在朝的力量會更大，望在未來能在國會增加更多的馬華議員，讓他在國會進行中，亦能“安心”上廁所！

魏家祥強調，報館是華社重要資產，擁有第四權的冠冕，從未要求報館必須“一字不漏”的刊登新聞！

他指出，只要有關報道內容沒有偏離或扭曲發言論者的原意，任何報導形式或篇幅大小都不成問題，更稱自己在前朝為官時，從不針對任何課題要求媒體或報館必須“一字不漏”的刊登新聞，魏家祥更在會上“背誦”各大報館針對介紹爪夷文字課題的新聞標題，更詳細以讓黨員了解有關事件的原委。

曾擔任過教育部副部長的魏家祥坦言，馬華在朝期間，曾於2009年及2015年將2個不利於華小的政策居於門外，然而，行動黨的副部長卻因為無力解決，甚至需要其他的同僚為其背書，還將責任推卸到前朝與媒體身上。

魏家祥指出，無論哪個政黨，即便是在野黨，只要在憲法的框架下，並且秉持多元和中庸精神，都有可能合作。

他被詢問有關巫伊將在9月14日聯辦馬來人大團結，而首階段是兩黨合作，但對於第二階段會邀請非穆斯林政黨時，他如此回應。

他在較後召開的記者會上指出，若要跨黨合作，一切將建立在人民議題上；當被媒體追問若受邀會否出席馬來人大團結活動時，他搖搖頭後再補充，指媒體不會在活動上見到他。