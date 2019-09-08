林明民眾圖書館開特大 盼各界捐獻早日完成重建













（林明8日訊）林明民眾圖書館今早召開會員特別大會，一致通過成立“林明民眾圖書館災後籌建工委會”，並呼籲各界慷慨解囊捐獻，讓該會早日完成重建計劃。

林明民眾圖書館災後籌建委員會主席拿督陳智燿指出，他們原本的重建計劃是一座2層樓的圖書館，建築費50萬令吉，但在會議商議後，決定把這項重建計劃更改為3層樓建築物，包括附加文化館在內。

“在特大會議上，會員們都希望在原地重建圖書館，這不僅是要保留林明圖書館的历史價值，也是林明人的意願。”

他今午在成立建委會後在記者會表示，希望來自全國各地的善心人士、各社團組織都能踴躍嚮應，一起把林明民眾圖書館建設起來。

他透露，建委會將在下周開設新的建委會戶頭，以方便民眾捐款給予該會重建圖書館，且以透明的方式及公開所有的捐獻者，並在圖書館內放置徵信錄。

“也希望家里有收藏的历史文物的民眾，能把這些历史文物捐獻給圖書館，或把這些文物借給我們，並把這些文物制成仿織品，以便收藏在文化館內，作為鑒賞用途。”

他提及，為何會員有意願要讓該圖書館建設在原地重建，因該館與坐落在林明華小對面，可以方便學生到該館閱讀，前來的民眾也容易找到圖書館。

他說，為了紀念林明民眾圖書館的历史，在重建後也會在圖書館處建設一個紀念碑，供民眾在該處打卡作為旅游的景點。

“在這項重建計劃中，建委會也要求州政府和代議士能幫忙處理和申請地契，另外建設的圖測也獲得房屋及地方政府部特別事務官蔡依霖的協助幫忙繪圖。”

建委會顧問黃道堅指出，林明民眾圖書館在會議上已同意把原有的圖書館提升為文化館，這將有助於提升林旅游業。

“畢竟林明民眾圖書館已有65年历史，在發生火災後把圖書館所有的存有文物全部燒毀。我也在此呼籲各界人士除了踴躍嚮應捐款之外，及把家里藏有的文化捐獻給予該會，增加更多的文物收藏。”

他說，這將有助於讓圖書館結合文化館，吸引更多的民眾前來。

“林明民眾圖書館災後籌建工委會”：

顧問：曾國來、周益仁、譚夥光、彭思林、甄南育、黃道堅

主席：陳智燿

副主席：葉運財

秘書：覃曉峰

副秘書：林芷旭

財政：楊月明

查賬：曾國來（內部）

工委成員：陳偉基、簡宏興、溫俊雄、林秀雲

任何有意捐獻的民眾可以聯絡：

陳智燿：019-986 6680

楊月明：019-917 6388

覃曉峰：010-900 1090