是否設皇委會查貧窮率 安華：仍言之過早

（吉隆坡8日訊）人民公正黨主席拿督斯里安華透露，國會的改革與治理核心小組將就成立皇委會以調查國內貧窮率爭議的建議進行探討。

至於是否要就貧窮率爭議成立皇委會，他目前認為仍言之過早。

他說，國會的改革與治理核心小組於兩個星期前才接獲聯合國赤貧與人權特別行動小組調查專員的有關馬來西亞貧窮率的報告。

“小組將向國會議員傳達報告的內容。”

安華也是國會的改革與治理核心小組主席；他於今日出席配合清真產品展銷會（Halfest）舉行的“賦予人民經濟權力”特別對話會後受詢時說，他認為這份報告應該先讓經濟策劃組及包括佐摩在內的經濟專家，以及本地大學，例如馬來亞大學及國民大學等進行研究，再向國會議員提出看法。

安華在較早前致詞時表示，經濟策劃組宣布的0.4%貧窮率並不合理，而且沒有反映現實，若真的只有0.4%，那沒有任何一個甘榜或新邨是沒有窮人的。

他認為，除非是有人坐在冷氣房中看著華麗的數據表，才能得出我國貧窮率如此低的結論，他們沒有親自下鄉去了解真實情況。

另一方面，檳城消費人協會籲請政府成立皇委會，就我國的貧窮問題展開調查。

檳消協代主席莫希丁說，聯合國赤貧與人權特別行動小組調查專員菲利阿爾斯頓質疑我國的實際貧窮率比官方宣布的0.4%更高，即介於16至20%。

安華：扶助中小企 應恢複保護傘概念

（吉隆坡8日訊）人民公正黨主席拿督斯里安華建議政府，向全國各縣市的中小企業獲取清真食品，尤其是教育部提供的免費營養早餐計劃，從而間接恢複他之前出任財政部長期間所提出的“保護傘概念”，即通過分享大企業獲得的合約來扶助中小型企業。

安華也是波德申國會議員兼國會改革與治理核心小組主席；他於今日在配合清真產品展銷會（Halfest）舉行的“賦予人民經濟權力”特別對話會上，贊揚教育部於明年開始推行的免費營養早餐計劃是很好的計劃，並希望中小型企業能受惠。

“我們可以通過招標，但必須訂下條件，即從各縣市獲取幹淨且有素質的清真食品供應，同時糖分不能超標。”

“倘若落實，我們有一個可能每年花費數以千萬令吉計的計劃，但卻能令一個地區的許多人受益。”

1間企業令60中小企受惠

有關“保護傘概念”，安華舉例說，大企業獲得頒發供應木椅及木桌給學校的合約，但大企業需要找到較小的公司按規格供應所需物品。

“如此一來，一間企業將令60間中小企業受惠，且大多數是土著企業。”

安華也不忘對“老板”──副首相及妻子拿督斯里旺阿茲莎，不遺餘力地向外國政要推廣本土產品給予贊揚。

他說，他們早前在家中招待到訪的阿拉伯賓客時，旺阿茲莎送給對方無刺蜂蜜及本土巧克力，而且旺阿茲莎還說服了卡塔爾的部長有關本地蜂蜜的素質，令對方買了100罐蜂蜜。

馬來群族貧富懸殊更嚴重

安華說，我國的貧富懸殊鴻溝很嚴重，這不只是馬來人和華人之間的問題，馬來人之間的貧富差距也很大，甚至比1971年新經濟政策推出時更嚴重。

他說，政府應該採取行動，以更好的、不分種族的解決貧窮問題。

傳達正確伊斯蘭訊息

安華也呼籲穆斯林，向穆斯林和非穆斯林傳達正確的伊斯蘭訊息，包括有關清真的訊息，而不是傳達會樹敵的概念。

他說，若說清真只限於穆斯林，只有穆斯林企業家可以進行，那是不對的。

“若穆斯林生產的產品有清潔且高品質的保證，它將吸引非穆斯林購買，國內有很多非穆斯林企業所生產的產品，同樣達到伊斯蘭教義的清真要求。

他說，伊斯蘭教義的清真概念，不只是某一種產品是否含有穆斯林禁食的成分，如豬油及屠宰家畜的方式。

“清真的概念是幹淨衛生、高效率及高品質，而清真領域對國家經濟帶來正面的影嚮，不只是國內，外國消費人如今對清真產品也趨之若騖。”

安華也贊揚綠野集團創辦人丹斯里李金友是一名成功的華裔企業家，但他對國內的問題思慮很多，想要看到各個種族的地位獲得提升，否則各族都有窮人，惟獨馬來人內卻占多數。