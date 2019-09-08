雙方已簽字 小孩共同撫養 梁靜茹結束9年婚姻

（台北8日訊）41歲的大馬“情歌天后”梁靜茹2010年和Tony趙元同結婚，育有5歲兒子Anderson，上個月中驚傳2人已簽字離婚，更傳出是因男方出軌所致，對於婚變傳聞，梁靜茹週日在專輯分享會後，鬆口認了2人確實已離婚，9年婚姻劃下句點，兩人共同撫養兒子。

梁靜茹上月15日被爆跟老公趙元同離婚，至今25天，梁靜茹始終未對外發言。週日下午2時她舉行《我好嗎？－太陽如常升起》新歌分享會，是婚變後首度在台灣公開露面，現場來了數10家媒體。她在現場演唱第2首歌《慢冷》時第一段第4句“感情是偏執的……”最後一句唱不出來，最後背著觀眾掩面哭泣，不得已進後台補妝。重新登台後，梁靜茹解釋自己是“被歌詞感動”，她自嘲自己很容易哭，“他們(粉絲)很常看到我哭”，現場粉絲也鼓掌為她加油打氣。

聞小三疑雲靜默

活動結束後，梁靜茹一進到後台便對媒體開口說：“就是謝謝大家的關心，我收到了。那…嗯，大家心中的那個問題，嗯…就我跟趙先生已經簽完離婚協議書，但是有些程序還沒進行完畢…”她也提到最近都是媽媽陪伴著她，“算是跟母親互相陪伴，然後…自己也需要沈淀。”

問到是否前夫有小三導致離婚？她沉默許久不願回答，經紀人此時擋駕，稱細節就不對外說明交代。

梁靜茹之所以會遲遲不願意公佈，其實是考慮到小孩，雖然離婚，梁靜茹透露小孩的部分依舊會由兩人共同扶養，至於對於離婚一事，是否與趙元同有所爭執或掙扎？梁靜茹面色痛苦，像是刻意隱忍情緒，皺眉、點頭代替了所有回答。