少年輟學扛家計突病倒 醫血癌愁百萬

（吉隆坡8日訊）父親於九年前中風半身不遂，母親去年在睡夢中驟然離世，16歲少年被迫一夜長大，秉性孝順的他不惜輟學扛起照顧殘疾父親的責任；然而，命運造化弄人，原本身體健壯的少年數個月前突在家中暈倒，送到醫院後確診患上血癌末期，目前的電療已宣告失效，急需籌集100萬令吉醫藥費接受更先進的CAR-T治療，盼社會大眾能伸出援手，給予他生命多一次機會。

陳志傑（譯音）原過著平凡的人生，卻有著最戲劇化的悲慘遭遇，病危的他如今躺在中央醫院加護病房，身體越漸虛弱難熬，時間與生命都在每日匆匆的光景中流逝，年輕的心跳正進入倒數階段。

愛馬慈善機構（LMO）委員蔡明披露，陳志傑的父親陳輝聰（53歲，譯音）在2010年的時候中風，以致半身不遂，自此只能靠著輪椅行動且失去工作能力，一家三口靠著親戚每月接濟省吃儉用度日。

“志傑的爸爸中風後，他的媽媽就一直陷入傷心的情緒，直至去年突然在睡夢中猝死，據了解是心血管突然爆裂。”

父親中風、母親離世，接連降臨陳家的厄運並未擊垮年紀小小的陳志傑，他懂事的擔起了照料父親的責任，從去年開始被迫多次缺課，只為了帶爸爸到醫院看病復診及打包食物給爸爸食用。“一個星期他只去上課一、兩天，學校的老師和校長注意到這個情況，擔心他學壞，了解後才發現原來他是因為家庭因素，要照顧爸爸的起居飲食才不得已蹺課。”

蔡明表示，學校的校長指志傑的在校的成績屬於中等，品行謙虛和文靜，因為要照顧殘疾的爸爸而放棄學業教人感到相當心疼。

更讓人唏噓的是，志傑在四個月前在家中突然暈倒，救護車載送他到醫院診治後，發現他患上了血癌，接二連三的不幸事件就如同戲劇般，令人難以置信卻又真實發生。

完成電療癌細胞未遏止

據悉，陳志傑確診患上血癌末期，在政府醫院完成了電療療程，然而成效不盡如人意，醫生發現癌細胞並未獲遏止，院方表示已盡了力，要求親友要有心理準備，志傑的生命隨時會走到終點。

CAR-T治療是唯一生機

志傑的叔叔聯系上愛馬慈善機構，該機構答應為志傑籌集100萬令吉醫藥費，讓志傑能夠接受CAR-T治療，這也是他唯一的生機；這項治療在大馬仍不普遍，目前已知在安邦醫院的白血病患者進行了10次臨床試驗，結果證明是積極和有希望的。

該機構將胥視志傑的情況做出所有必要的醫療安排，也不排除將志傑轉往新加坡或美國這兩個醫療設施更先進的國家治療，屆時費用可能高達300萬令吉。

該機構呼籲，大家不分種族、宗教信仰，通過捐款參與“Save Leukemia Kids Mission（拯救白血病兒童）”計劃，這些款項除了會給陳志傑作為醫療費用，也會用以治療其他患有白血病的兒童，給這些年輕生命提供第二次機會。

公眾若希望資助TAN CHEE KIAT治療費用，捐款方法如下:

捐款可以支付：Maybank帳號：5627 5969 0033（Pertubuhan Cintai Malaysia / Love Malaysia Organization）

更多信息聯糸執行委員會小組：whatsapp：010-3633393/ email：[email protected]。

父：兒若不在 我不想做人

志傑的父親陳輝聰在接受家訪時，誠摯懇求各界能救救他兒子，更透露妻子已離自己而去，倘若兒子也不在了，那他也不想再茍活於世。

蔡明聲稱，他們在得知陳家的個案後，都感到不可思議，媽媽去世、爸爸殘疾、兒子患癌，所有的事都發生在同個家庭，因此他們特別前往進行家訪了解情況。