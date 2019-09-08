【爪夷書法爭議】阻爪夷書法列正課 民政18日申請庭令

（峇株巴轄8日訊）民政黨主席拿督劉華才透露，該黨將於9月18日入稟檳城高庭申請庭令，阻止政府在華淡小四年級的國文課本納入爪夷文書法單元。

劉華才今日主持“民政黨柔州代表大會”開幕禮後在記者會上說，當天總秘書麥嘉強將代表該黨入稟高庭。

指政府開始試水溫

他說，政府正試圖將爪夷文納入國家體系，例如星期五列為“使用爪夷文書寫日”與佩戴爪夷文名字牌，還有柔州伊斯蘭宗教局使用爪夷文書信往來，都明顯是“溫水煮青蛙”的舉動。

“我們堅持反對華淡小國文課本納入爪夷文書法，因為此做法已違憲，人民都有權接受母語教學，而且我們也看不到學習爪夷文的價值。”

他強調，如果當局要“選擇性”教學，便無須納入課本，因為家協、家長和學生，根本沒有權力阻止或干涉教學工作。

“就算今年華淡小還可以選擇，但明年便可能強制落實，其中或許還有其他議程，所以華印裔團體才會堅持反對，反觀擁有42國席的行動黨卻無法阻止此事，令人大失所望。”

他指出，民政黨不反對政府在國小落實爪夷文課程，只是反對其納入華淡小正課，如果只是列為課外活動便沒問題。

“現在政府只是開始試水溫，要為華淡小打開缺口，以後便可能會強制規定華淡小學生念《可蘭經》。”

他說，華社在509大選全力支持希盟，現在只想獲得公平對待，結果首相敦馬哈迪不只忽略華社訴求，而且還指董總是種族主義組織。

立場不一 相信希盟會解散

劉華才相信希盟最終會解散，因為各黨在很多課題的立場都不一致，例如萊納事件，行動黨內部便有人反對，希盟各黨也有不同意見。

他指出，目前巫統及伊斯蘭黨結盟後，已獲得67％馬來人支持，土團黨為了政權，也可能與巫伊結盟，這是不健康的現象，所以政府不應該允許以種族及宗教為主的政黨註冊。

“目前民政黨不會做出結盟的決定，只會形成第三股勢力，因為政局一直在改變，民政黨必須萬眾一心及變得強大，才有政治籌碼去做出選擇，但來屆大選我們肯定會以民政黨的標誌上陣。”

另一方面，劉華才表示，該黨未來候選人必須是“網紅”，目前該黨已計劃推出Youtuber課程，以吸引更多年輕人參與，讓民政黨更加年輕化。