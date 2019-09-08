李文材：若吸食致死 毒品法令對付電子煙

（怡保8日訊）衛生部副部長李文材表示，衛生部建議通過增設特別法令來專門管制電子煙及相關事務，以確保使用者的健康不受影嚮。

“四氫大麻酚（THC）及大麻二酚（CBD）等大麻類物質成分應該被禁，即使只是在水煙中使用，也完全不能用。使用者將會在毒品法令下被對付。”

他昨晚出席怡保佛教仁愛中醫醫院創辦20周年紀念千人素宴後，在記者會針對美國疾病控制和預防中心正在對與使用電子煙有關的嚴重肺病病例展開調查的事件時，這麼回應。

他說，美國方面最近發表聲明，在許多病例中發現，患者吸食的電子煙中添有四氫大麻酚及大麻二酚等大麻類物質成分。

“到目前為止，我國沒有發生類似美國吸食電子煙致死案，但如果發生的話，衛生部將會援引毒藥法令展開嚴厲對付行動。”

他說，如果電子煙使用不當，確實會影嚮健康，例如破壞使用者的肺部。根據現有的毒品法令，只能對含有尼古丁等有毒化學成分的電子煙進行管制行動。

李文材較早前致辭時表示，幾個星期前去中國蘭州、重慶、成都等地，拜訪當地醫院，看到那里的中醫藥在近幾年發展得非常蓬勃，中醫藥不只是養生或醫療產業，甚至是文化產業，投入很多的資源和科研，專業化發展中醫藥這版塊。

他在蘭州中醫藥博覽會發表演講，參觀那里的中醫藥商品交易所。該交易所就如股票交易所，所交易的都是中草藥，都通過很嚴格的品質管理，以確保每樣草藥都通過一定的產品規格，在網上交易。

“每年交易所的交易數額超過數十億令吉，由此可見，中醫藥行業在中國是龐大的產業。”(BPK)

發展國家經濟靠全民

李文材認為，國家屬於全體人民，不管是馬來人、華人或印度人，國家要發展絕對不可能靠單一民族。作為政府，若沒有辦法引導全國的群眾走向共同目標來發展國家經濟，必須承擔一部分的責任。

他昨晚出席霹靂永春公會94周年會慶上致辭說，當其他國家都在想著如何提升人民生活福利之際，我們卻還糾纏著種族與宗教關系的陷阱。

“必須要全部國民一起齊心協力才能發展國家；我相信大部分的馬來西亞人都是熱愛和平的，雖然我們曾經历過513的历史污點。不過去年509改朝換代，我們能通過和平的手段和過程達到改朝換代的目標，證明大多數國民都熱愛和平。”

反省自己是否種族主義

他說，我們必須要有信心，不要讓表面的種族和宗教極端主義玩弄，被這些情緒蒙騙，必須堅持中庸的路線。當我們在批評其他種族的政治人物，也有必要反省，我們是否也是種族主義。

“當我們看不起他族的文化和宗教時，我們也是種族主義。我們需要尊重他族的文化、語文、生活方式，促進互相了解和尊重，我們就能更加地團結一致，共同發展國家。”

李文材也說，日前衛生部、財政部與大批非政府組織就2020年財政預算案進行對話會，探討和收集各領域的建議。希望各領域代表踴躍積極地參與這類對話會，傳達意見。

他指出，雖然在過去一年，政府在財政方面收緊，今年開始放松一點了。他相信明年的財案應該會有好消息。

當晚出席者包括霹靂永春公會會長黃美強、署理會長餘寶珊、副會長潘送華、總務郭順發及副總務鄭振祥。