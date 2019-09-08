銜接士乃迪沙魯大道 2支路開通 省20分鐘

（新山8日訊）巴西古當居民今後前往士乃迪沙魯大道，路程從25分鐘縮短至5分鐘，減少20分鐘車程，提高通車效率和生活素質。

綠盛世（Eco World）集團在巴西古當Eco Tropics項目地點，耗資1050萬令吉，開通了兩條銜接至士乃迪沙魯大道的300米長“捷徑”，讓民眾今後可更快捷的通往大道。

有關路段是貢貢路（Jalan Kong Kong）可通往士乃迪沙魯大道3.4公里的支路。

柔佛州務大臣拿督薩魯丁今日特別為這路段主持開幕儀式；出席者包括綠盛世集團主席丹斯里劉啓盛、綠盛世集團總裁兼首席執行員拿督曾建華、柔佛州旅游及家庭、婦女、社會發展委員會主席廖彩彤及斯里亞南警區主任依斯邁等。

薩魯丁在會上致開幕詞時，也促請發展商在建設任何項目時，依據州政府、地方政府和其他相關政府機構的標準作業指南（SOP）。

對於綠盛世協同巴西古當市議會和公共工程局共同開辟這新路段的舉動，薩魯丁對此感到滿意，認為這不僅提升了當地居民的生活素質，也進一步加強依斯幹達特區，以及通往柔州東部的交通網。

新廊華小年底竣工

“據我所知，綠盛世的Eco Tropics還有其他有利於民的項目，包括一個占地33英畝，耗資1450萬令吉打造的‘西湖公園’（West Lake Garden），以及將在年底竣工的新廊華小。”

霍建華在會上致詞時說，如今的發展商不再如過去一般，只是單純地“建房子”，還要考慮到為當地制造就業機會、社區責任、惠及社區等方方面面。

他也說，或許一些人覺得只是300米長、減少約20分鐘車程不算什麼，但對於現今社會來說，這節省的20分鐘其實非常重要。