陳國偉：強化一帶一路 大馬堅守一中政策

（上海8日訊）馬來西亞對華特使陳國偉說，希盟政府上臺以來，內政方面積極進行肅貪倡廉的體制改革，外交方面堅守中立和“一中政策”。

他昨天在上海浦東香格里拉酒店舉行的中國馬來西亞商會上海分會（Maycham Shanghai）主辦的馬來西亞國慶日晚宴上說，馬來西亞政府在許多重要的國際場合，都不斷強調馬來西亞支持“一帶一路”倡議，堅持國際自由貿易和多邊主義，反對經濟保護主義和單邊主義。

他說，首相敦馬哈迪於去年8月及今年4月兩度訪華，也一再重申馬來西亞的上述堅定立場。

探討合作新模式

“馬中在《聯合聲明》中強調，除了要繼續強化既有的“一帶一路”項目如兩國雙園和東鐵，也要加強新領域的合作亮點，如跨境電子商務、交通物流、大數據、物聯網、人工智能、雲計算等高端科技領域。馬中兩國本著互利共贏的精神，探討合作新思路、新模式，為區域穩定和世界經濟注入更多的正能量。”

出席的馬來西亞領導包括馬來西亞駐上海總領事丘世豪、中國馬來西亞商會上海分會主席黃俊彥、馬來西亞投資發展局、馬來西亞對外貿易發展機構及旅遊發展局駐上海代表，以及其他國家與地區嘉賓包括新加坡商會、泰國商會、印尼商會、香港商會等領導人。中方嘉賓包括中國國際貿促會代表等。當晚晚宴筵開62席，標誌著馬來西亞獨立62周年紀念，與會者包括在上海的馬來西亞商家、工作人士和留學生。

留學上海交通大學的馬來西亞學生在場表演二十四節令鼓，為宴會掀開序幕。他們的精湛演出贏得全場如雷掌聲。

陳國偉說，馬中關系近年來進入了歷史最好時期。2018年馬中總貿易額達到歷史新高的1086億美元，約等於中國－東盟貿易額的五分之一，中美貿易的五分之一，中日貿易的三分之一。這對於一個3200萬人口的中小型規模國家而言，是很可觀的數字。

“2018年中國來馬的直接外來投資增長到197億令吉，比前一年增加158億令吉，增幅達410.8%。在中國來馬遊客方面，2018年增加到破紀錄的294萬人次，比前一年增加了29%。明年是2020馬中文化旅遊年，中國訪馬遊客突破400萬人次大關是可以期待的。”

他強調，馬中兩國無論是在經貿、投資、旅遊、教育、金融服務、基礎設施建設、產能、農業、漁業等眾多領域上的合作都有龐大的發展空間。在美中貿易戰白熱化、世界經濟充滿不確定性因素的情況下，兩國一起大力投入“一帶一路”的建設，對促成互利合作、快速發展、深化雙邊的政治互信、擴大馬中的“全面戰略合作夥伴關系”，肯定具有積極的現實意義。（