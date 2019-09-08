【港反修例示威】示威者大肆破壞 港鐵公佈多張照片譴責









（香港8日訊）多個港鐵站週五晚遭激進示威者大肆破壞，許多車站設施嚴重受損。港鐵公司對此表示強烈憤慨，並予以最嚴厲的譴責。此外，港鐵還公佈多張港鐵站被激進示威者破壞後的照片，並稱已就事件報警，必定會嚴正跟進及保留追究權利。

新浪網報導，港鐵公司週六發布新聞通告，並介紹港鐵站被破壞及隨後修復的情況。港鐵提到，由於太子站、旺角站及油麻地站遭到大肆破壞，6日晚間被迫提早關閉。經維修人員徹夜努力復修，3個車站於7日早局部開放，繼續提供服務。

港鐵稱，週五下午5時許，太子站內有人群聚集，為確保乘客及員工的安全，車站提早關閉。但至晚上8時許，有人強行非法打開太子站入口已關閉的鐵門並進入車站大肆破壞，其後，惡意破壞行為蔓延至旺角站及油麻地站等其他車站。考慮到乘客和員工的安全，兩個車站均需提早關閉。

港鐵透露，車站人員在車站關閉後進行詳細檢查，確認旺角站大量出入閘機及出入口天花照明被破壞，消防栓則被非法使用，被破壞的出入閘機、扶手梯、天花燈槽等設施被噴水。

港鐵還公佈了多張港鐵站被暴徒破壞後的照片，其中包括港鐵站被塗污，港鐵站大門、售票機、閘機、信息顯示屏、監控攝像頭等多個設施被破壞的畫面。

“港鐵公司再次重申，這類破壞行為不但對有需要人士的出行帶來嚴重影響，同時有可能導致更嚴重事故，對乘客的安全構成極大風險。”

港鐵在新聞通告中表示，即使維持相關車站及列車的服務，若發生打鬥、破壞、其他暴力或大規模違反“港鐵附例”的行為而可能引致高風險或緊急情況出現，會嚴重影響乘客和員工的安全，來往相關車站的列車服務有可能會即時停止，車站有可能在短時間內通知或未能作事先通知的情況下關閉。

港鐵對可能引發乘客不便的情況表示衷心致歉，“希望乘客諒解“，並稱如有需要，警方有可能進入車站採取適當的執法行動。“我們重申絕不容忍任何暴力行為，同時亦呼籲公眾人士平心靜氣，為己為人，停止破壞車站設施及滋擾他人的行為。”

至於暴徒的激進示威行動，港鐵稱，相關行為嚴重影響市民日常出行，事件中出現的破壞及縱火行為，更有可能危及乘客和港鐵員工的安全，並可能構成嚴重罪行及違反法庭頒布的禁制令，港鐵公司已就事件報案，必定會嚴正跟進及保留追究權利。